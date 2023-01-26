Знову потрапила в скандал: в будинок до знаменитої співачки увірвалася поліція

Багато хто вирішив, що артистку знову хтось "контролює" і вона обрізала зв'язок із зовнішнім світом не з власної волі.

Брітні Спірс і її чоловік / скріншот з відео

Однією з найбільш епатажних поп-дів сучасності можна назвати Брітні Спірс.

Дивні витівки співачки, відверті фотографії, регулярні візити в лікарню і навіть неадекватна поведінка на публіці вже не так шокують фанатів блондинки.

Як повідомляє TMZ, вже досить довгий час психічний стан виконавиці викликає серйозні побоювання.

Фанати забили тривогу, коли Брітні в черговий раз видалила свій аккаунт в соціальних мережах.

Багато хто вирішив, що жінку знову хтось "контролює" і обрізала зв'язок із зовнішнім світом вона не з власної волі.

"Саме ці домисли і стали причиною, по якій стурбовані шанувальники викликали до будинку зірки поліцію. У підсумку виявилося, що місіс Спірс спокійно проводить час зі своїм чоловіком — актором Семом Асгарі", - йдеться в повідомленні.

Раніше чоловік Брітні Сем Асгарі розповів, як ставиться до витівок дружини: Спірс любить публічно оголюватися, і ділиться своїми "голими" кадрами в соціальних мережах. І хоч Сем Асгарі не схвалює подібного захоплення, зупинятися Брітні, схоже, не збирається.

Також нещодавно у Брітні Спірс стався маніакальний напад у ресторані в Лос-Анджелесі - відвідувачі були шоковані побаченим, і почали знімати співачку на камеру.

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