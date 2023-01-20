Брітні більше немає: епатажна співачка повідомила про зміну імені завдяки другу дитинства

Нова заява Спірс щодо своєї особистості збентежила фанатів.

Брітні Спірс змінила ім'я на Рівер Ред / instagram.com/britneyspears

41-річна поп-ікона Брітні Спірс після звільнення з-під опіки батька, яка була більше схожа на ув'язнення з постійним психологічним тиском, знаходиться в пошуку себе.

Шанувальники раді, що співачка нарешті має свободу самовираження, проте деякі вчинки Спірс дають привід серйозно задуматися про її психологічну спроможність.

Напередодні Нового року Брітні оголосила, що тепер її звуть Бруклін. Тепер же на її сторінці в Instagram з'явилося повідомлення про те, що вона змінила ім'я на Рівер Ред (River Red - Червона Річка). Новий псевдонім також з'явився в шапці профілю артистки.

При цьому Спірс (або Ред) опублікувала збільшений знімок поверхні Місяця, який супроводила вже звичним потоком свідомості.

"Яскрава ... легко !!! Спасибі тобі, друг дитинства, я знайшла свій м'ячик ... не недооцінюй силу чистоти!!! Я все це бачу наскрізь... в ньому є рідина і воно мокре... воно грайливе і має вагу!!! Я змінила ім'я на Рівер Ред! І все ж вогонь там, де він висвітлює ... дивитися на нього і стрибати прямо без страху!!! Блін, тепер я повинна знайти свою ВИДЕЛКУ", - пише Брітні.

Брітні Спірс змінила ім'я на Рівер Ред / instagram.com/britneyspears

Раніше чоловік Брітні Сем Асгарі розповів, як ставиться до витівок дружини: Спірс любить публічно оголюватися, і ділиться своїми "голими" кадрами в соціальних мережах. І хоч Сем Асгарі не схвалює подібного захоплення, зупинятися Брит, схоже, не збирається.

Також нещодавно у Брітні Спірс стався маніакальний напад у ресторані в Лос-Анджелесі - відвідувачі були шоковані побаченим, і почали знімати співачку на камеру.

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