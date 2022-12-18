Чоловік Брітні Спірс розповів, що думає про голі фото дружини в мережі

Сем Асгарі з розумінням ставиться до дивацтв поп-ікони.

Сем Асгарі висловився про публічне оголення Брітні Спірс / instagram.com/samasghari

У червні 2022 року американська співачка Брітні Спірс поєдналася шлюбом з Семом Асгарі, моделлю і фітнес-тренером.

Артистка часто стикається із засудженням в мережі, адже на її сторінці в Instagram з'являються неоднозначні фото та відео інтимного змісту. Тяга Спірс до публічного оголення здається її шанувальникам проявом проблем з психікою.

Асгарі ж зазвичай не коментує епатажну поведінку дружини. Нещодавно під черговим оголеним знімком співачки в Instagram він поставив на місце громадськість, яка невпинно запитує його про те, чому він дозволяє дружині подібні речі.

Чоловік Брітні зазначив, що не має права засуджувати свою дружину, враховуючи той факт, що довгий час вона перебувала у фактичному ув'язненні - під суворою опікою свого батька, Джеймі Спірса.

Асгарі дбайливо ставиться до психічного стану Брітні, хоча і не заперечує, що хотів би зберегти інтимну частину життя співачки подалі від цікавих очей. "Єдина людина в світі, яку буллять за публікації такого контенту. Особисто я волів би, щоб вона ніколи це не викладала. Але хто я такий, щоб обмежувати того, хто більшу частину свого життя буквально перебував під мікроскопом", - написав Сем.

Примітно, що співачка прислухалася до цього коментаря чоловіка - видалила деякі знімки та закрила коментарі.

Сем Асгарі висловився про публічне оголення Брітні Спірс / instagram.com/britneyspears

Нагадаємо, на своєму весіллі Брітні Спірс повторила поцілунок з Мадонною, який стався між ними в 2003 році на церемонії відкриття MTV Video Music Awards.

Також на святкову церемонію таємно проник перший чоловік поп-співачки, Джейсон Олександр, який влаштував справжній переполох серед гостей.

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