ЗМІ розповіли, чому і коли тріснув шлюб Лопес і Аффлека

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес одружилися 2022 року, проте нещодавно їхнє оточення почало активно провокувати у ЗМІ чутки про ймовірне розлучення.

https://glavred.net/stars/smi-rasskazali-pochemu-i-kogda-tresnul-brak-lopes-i-affleka-10576685.html Посилання скопійоване

Бен Аффлек Дженніфер Лопес розлучення: інсайдери розповіли як тріснув їхній шлюб / колаж Главред,фото ua.depositphotos.com

Латиноамериканська актриса/співачка Дженніфер Лопес і актор/режисер Бен Аффлек зрозуміли, що їхній шлюб розпадається під час зйомок документального фільму The Greatest Love Story Never Told. Про це пише портал In Touch з посиланням на власні джерела.

"Зйомки її документального фільму були для них справжнім відкриттям. І дуже неприємним", - розповідає інсайдер.

В одній зі сцен Аффлек зізнався, що був шокований, дізнавшись, що під час роботи над альбомом This Is Me... Now Лопес передала авторам пісень любовні листи, які він їй колись написав від руки.

відео дня

"Речі, які є приватними, я завжди вважав священними й особливими почасти тому, що вони приватні", - сказав артист.

Сама Лопес зізналася, що розуміє почуття чоловіка з цього приводу, проте він, мовляв, приймає її зірковість.

"Але він любить мене, він знає, що я митець, і він буде підтримувати мене всіма можливими способами, тому що він знає, що не може мене зупинити", - сказала зірка.

Хто така Дженніфер Лопес Дженніфер Лопес - американська акторка, співачка, танцівниця, модельєр, продюсерка та бізнесвумен. Вперше здобула популярність 1991 року як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Лопес - одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана акторка й талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J. Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу та одна з найвпливовіших персон, які розмовляють іспанською мовою. У середині минулого року вона знову почала зустрічатися зі своїм колишнім коханим Беном Аффлеком. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.

Утім, кажуть інсайдери, саме після такого випадку пара почала міркувати про те, що, імовірно, їм справді не варто бути разом.

"Вони двоє сиділи склавши руки і дивилися на те, наскільки вони насправді різні", - розповідають інсайдери.

Голлівуд - останні новини:

Раніше інсайдер розсекретив, чому донька Анджеліни Джолі відмовилася від Бреда Пітта. Шайло на своє 18-річчя в судовому порядку змінила прізвище, позбувшись таким чином спадщини батька.

Також 65-річна Мадонна без макіяжу показала обличчя зблизька. Багато хто не повірив, що без косметики і ретуші співачка може мати такий свіжий і молодий вигляд.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред