Аффлек прикладається до пляшки на тлі проблем у шлюбі з Лопес - ЗМІ

На тлі кризи у шлюбі з американською співачкою Дженніфер Лопес актор/режисер Бен Аффлек знову почав зловживати алкоголем.

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Аффлек знову почав пити через проблеми у шлюбі з Лопес - ЗМІ / ua.depositphotos.com

Бен Аффлек знову почав пити на тлі розлучення з Дженніфер Лопес. Про це британський таблоїд Daily Mail.

За словами інсайдера, він багато років боровся з алкоголізмом і з залежністю від карткових ігор, але зараз почав пити через те, що його шлюб із Лопес розпадається.

"Чув, він п'є. У нього всередині повно демонів, він дійсно проблемна людина", - розповідає інсайдер.

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Водночас приятель зірки розповів журналістам, що Аффлек, як і раніше, виявився залежним від алкоголю і нібито, з'являючись зрідка на публіці, бачив його зі "скляними очима", які бувають у людей, котрі вжили багато алкоголю.

"Я бачив його зі "скляними очима, і це викликає справжнє занепокоєння у всіх, хто піклується про нього", - підсумував він.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек новини

Нагадаємо, Бен Аффлек і Дженніфер Лопес довго перебували у стосунках і навіть були заручені. Але на початку нульових справа до шлюбу так і не дійшла.

У середині минулого року вони знову почали зустрічатися. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.

Пізніше Лопес представила свою 14-річну доньку Марібель Муньїс (від шлюбу з Марком Ентоні) як гендерно нейтральну особистість.

У серпні позаминулого року пара офіційно одружилася, але у 2024-му році ЗМІ почали активно писати, що він тріщить по швах - через надто різні погляди на життя обох з подружжя.

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