Зламаний череп: російському акторові поставили діагноз

Ви дізнаєтеся:
- Що сталося з актором
- Який діагноз йому поставили
Російський актор Борис Щербаков, який днями був екстрено госпіталізований у терористичній Москві після невдалого падіння, отримав діагноз - перелом черепа.
За даними пропагандистського телеграм-каналу Mash, йому діагностували перелом черепа, він перебуває у стані середньої тяжкості.
Обстеження показало, що в нього зламана основа голови, проникаюча ЧМТ, забій мозку та множинні переломи кісток обличчя. Йому наклали кілька швів.
Зараз актор перебуває під наглядом у загальній палаті нейрохірургії. Його вже встигли перевести з однієї лікарні в іншу. За потреби покладуть у реанімацію.
"Зараз медики роблять усе, щоб не допустити набряку мозку", - пишуть вони.
Напередодні актора знайшла дружина - близько першої години ночі. Він лежав на сходовій клітці без свідомості. Коли артист прийшов до тями, то скаржився на головний біль і запаморочення. Крім цього кардіограма виявила порушення серцевого ритму й ознаки серцевої недостатності. Артист не може стояти і доторкнутися пальцем до носа. З урахуванням травми голови пересувається тільки на каталці лежачи.
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Раніше стало відомо про те, що актора Щербакова госпіталізували і діагностували перелом кісток обличчя.
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