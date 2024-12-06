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Зламаний череп: російському акторові поставили діагноз

Олена Кюпелі
6 грудня 2024, 11:03
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Тепер на актора чекає тривала реабілітація. Він не може самостійно стояти на ногах.
Борис Щербаков потрапив до лікарні
Борис Щербаков потрапив до лікарні / Колаж Главред, фото Russian News, Дом Кино

Ви дізнаєтеся:

  • Що сталося з актором
  • Який діагноз йому поставили

Російський актор Борис Щербаков, який днями був екстрено госпіталізований у терористичній Москві після невдалого падіння, отримав діагноз - перелом черепа.

За даними пропагандистського телеграм-каналу Mash, йому діагностували перелом черепа, він перебуває у стані середньої тяжкості.

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Обстеження показало, що в нього зламана основа голови, проникаюча ЧМТ, забій мозку та множинні переломи кісток обличчя. Йому наклали кілька швів.

Зараз актор перебуває під наглядом у загальній палаті нейрохірургії. Його вже встигли перевести з однієї лікарні в іншу. За потреби покладуть у реанімацію.

"Зараз медики роблять усе, щоб не допустити набряку мозку", - пишуть вони.

Напередодні актора знайшла дружина - близько першої години ночі. Він лежав на сходовій клітці без свідомості. Коли артист прийшов до тями, то скаржився на головний біль і запаморочення. Крім цього кардіограма виявила порушення серцевого ритму й ознаки серцевої недостатності. Артист не може стояти і доторкнутися пальцем до носа. З урахуванням травми голови пересувається тільки на каталці лежачи.

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Раніше стало відомо про те, що актора Щербакова госпіталізували і діагностували перелом кісток обличчя.

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