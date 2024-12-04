Басков - краще для доньки: скандальна Волочкова зробила дивний вибір

Скандальна балерина Волочкова зробила чергову безглузду заяву.

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Анастасія Волочкова зробила чергову дивну заяву / колаж: Главред, фото: t.me/volochkova_anastasiya

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Що заявила Волочкова

Кого вона привела в приклад

Російська балерина Анастасія Волочкова, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, зробила скандальну заяву.

За словами Волочкової, яку цитує російське пропагандистське видання Стархіт, її дочка відвернулася від неї з певних причин. А саме, "за гроші та інше".

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"У неї завжди були найкращі няні. Вона жила у квартирі, яку мені подарував Сулейман Керімов. Усе було завжди в достатку. Я їй привозила найкращі іграшки, одяг... Намагалася дати все, чого не було в мене. У нас дуже довірливі стосунки, а були надскладні. Особливо вони озлобилися, коли донька стала жити з татом, його родиною. Вона спочатку думала, що там будуть гроші та інше. Я розуміла, що це якась зрада з її боку. Але я подумала: "Ну добре, тато не бачив її шість років". Навіть Коля Басков приділяв моїй доньці більше уваги, ніж її батько. Тому що в нього була спочатку одна дружина, потім інша... Аріша намагалася переді мною понтоватися. Мені було дуже неприємно. Але насправді просто вичікувала момент. І коли вже двоє маленьких дітей народилися в сім'ї батька, донька зрозуміла, що вона там просто чужа людина", - ділиться 48-річна балерина-путіністка.

Волочкова також каже, що вона поки-що холостяк, проте в її житті все ж таки є чоловіки, адже без "сексуальної енергії" вона не може виступати.

"Романтичні стосунки, звичайно, є. Тому що я без сексуальної енергії, без романтики, не мислю свого життя. Мені потрібні ці емоції, щоб потім на сцені їх вихлюпувати", - скаржиться вона.

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Зазначимо, нещодавно Главред писав про те, що Анастасія Волочкова поплакалася на поведінку її дочки. Єдине, що цікавить Аріадну, - це заощадження і майно Волочкової. А також балерина сказала, що не планує нічого відписувати своїй спадкоємиці і допомагати їй фінансово.

А також балерина Анастасія Волочкова сказала, що п'є тільки тоді, коли почувається добре. І якби вона багато пила, то не змогла б репетирувати свої виступи.

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Хто така Анастасія Волочкова? Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадський діяч.

Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) і Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреат Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря, володарка призу "Benois de la Danse" (2002).

Після анексії Криму, в інтерв'ю українському телеканалу 1+1 у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.

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