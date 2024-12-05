Перелом лицьової кістки: у РФ розбився популярний актор

Актор вийшов покурити в під'їзд і йому раптово стало погано, він упав.

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Борис Щербаков потрапив до лікарні / Колаж Главред, фото Russian News, Дім Кіно

Коротко:

Акторові різко стало погано

Раніше він уже лежав у реанімації

Російський актор Борис Щербаков був екстрено госпіталізований у терористичній Москві після невдалого падіння.

Як пише російський пропагандистський телеграм-канал Mash, у нього діагностували перелом лицьової кістки і струс мозку.

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За інформацією пропагандистів, усе сталося ввечері 4 грудня. Актор курив у під'їзді і йому стало погано. Він знепритомнів і впав. Його знайшла дружина, яка й викликала швидку.

Зараз Щербаков перебуває в нейрохірургічному відділенні - за його словами, відчуває легку слабкість.

На початку вересня телеведучий потрапив до реанімації з нестабільною стенокардією. До цього він лежав у реанімації з кардіосклерозом і фібриляцією передсердь.

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Раніше також народна артистка терористичної Росії Ірина Муравйова, відома за фільмом "Москва сльозам не вірить", потрапила до лікарні.

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