Перелом лицьової кістки: у РФ розбився популярний актор

Коротко:
- Акторові різко стало погано
- Раніше він уже лежав у реанімації
Російський актор Борис Щербаков був екстрено госпіталізований у терористичній Москві після невдалого падіння.
Як пише російський пропагандистський телеграм-канал Mash, у нього діагностували перелом лицьової кістки і струс мозку.
За інформацією пропагандистів, усе сталося ввечері 4 грудня. Актор курив у під'їзді і йому стало погано. Він знепритомнів і впав. Його знайшла дружина, яка й викликала швидку.
Зараз Щербаков перебуває в нейрохірургічному відділенні - за його словами, відчуває легку слабкість.
На початку вересня телеведучий потрапив до реанімації з нестабільною стенокардією. До цього він лежав у реанімації з кардіосклерозом і фібриляцією передсердь.
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Як раніше повідомляв Главред, актриса Лія Ахеджакова, яка засуджує військове вторгнення Росії в Україну, закінчила свій виступ на правильній ноті. Артистка вимовила "Слава Україні!" після вистави в Лос-Анджелесі.
Раніше також народна артистка терористичної Росії Ірина Муравйова, відома за фільмом "Москва сльозам не вірить", потрапила до лікарні.
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