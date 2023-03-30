Слава Дьомін підтвердив, що Кіркоров та Звєрєв пропонували йому інтимні стосунки

Ведучий Люкс ФМ розповів, що відомі в країні-окупанті артисти пропонували йому близькість.

Слава Дьомін розповів, що Філіп Кіркоров і Срегей Звєрєв пропонували йому сексуальні стосунки / instagram.com/zverevsuperstar, instagram.com/slavademin_official, instagram.com/fkirkorov

Український ведучий Слава Дьомін у січні шокував шанувальників заявою - на початку своєї кар'єри він став об'єктом сексуального інтересу одного з відомих російських артистів-путіністів.

Тоді ведучий не став розповідати більше - просто був такий факт в його біографії. Однак в недавньому інтерв'ю для СТБ він все ж зробив недвозначний натяк на особистість того, хто пропонував йому інтимну близькість.

Так, відносини сексуального характеру в 2009 році йому запропонував "супервідомий російський артист, який носить пір'я". "Це був фінал Євробачення в Москві. Ми дуже часто комунікували в "Одноклассниках" з приводу пісень, гостьових ефірів, бо тоді ще не було месенджерів. Після фіналу десь о третій ночі в "Одноклассники" приходить повідомлення. Написано було: "[займемося сексом - неценз.] на Філіповському? Місце моє". Я це пам'ятаю як зараз", - розповідає Дьомін.

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У цьому загадковому артисті за описом визнали Філіпа Кіркорова. Також ведучий зізнався, що інтимні стосунки йому пропонував і "відомий російський губастий стиліст на підборах", явно натякаючи на путініста Сергія Звєрєва.

Нагадаємо, раніше співак Філіп Кіркоров вирішив кардинально змінити свою зовнішність. Артист, який підтримав війну в Україні, повністю переробив свій торс. Перше фото Філіпа Кіркорова після фінального перетворення з'явилося в мережі. За словами хірурга, команді вдалося досягти ідеального торсу.

Також ми розповідали, що російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що співак Філіп Кіркоров розірвав всі зв'язки з Аллою Пугачовою і Максимом Галкіним.

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