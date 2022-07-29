Пугачову з Галкіним та Кіркорова розділила війна в Україні: колишні друзі розірвали всі зв'язки

Соловйов, Пугачова, Галкін, Кіркоров / скріншот

Російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що співак Філіп Кіркоров розірвав всі зв'язки з Аллою Пугачовою і Максимом Галкіним.

За словами рупора Кремля, Кіркоров "опинився по той бік барикад". Так він прокоментував виступ співака в тимчасово окупованому Криму перед окупантами.

"Уявіть, що Філіп - це людина, яка все життя була оточена своєю компанією, близькими людьми. І зараз вони опинилися по той бік барикад. І він, знаючи все, робить вибір. Він же розуміє, що після цього його відносини з Пугачовою і Галкіним, з багатьма іншими будуть зруйновані назавжди", - заявив пропагандист.

Нагадаємо, Філіп Кіркоров, який відмовчувався про війну в Україні, визначився зі своєю позицією. Співак вирішив провідати "трьохсотих" окупантів, яким поки пощастило вижити в Україні.

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Тим часом Галкін і Пугачова засуджують криваву війну в Україні. Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні.

Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань. Також з Галкіним стали розривати рекламні контракти.

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