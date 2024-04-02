Сім'я соромиться Олега Газманова - син путініста відрікся від батька

Філіп Газманов надалі не бажає, щоб його ім'я асоціювали з міжнародним злочинцем.

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Філіп Газманов відмовився від прізвища Олега Газманова через санкції / колаж: Главред, фото: instagram.com/philgazmanov

Путініста Олега Газманова не поважають у цивілізованих країнах і відверто посміюються через піар на війні в країні-окупанті. Поступово від нього стала відвертатися навіть сім'я.

Наприклад, у росЗМІ з'явилася новина про те, що середній із дітей співака, Філіп, офіційно відмовився від прізвища Газманов. Філіп прийняв дівоче прізвище матері - Муравйов, про що вже з'явилися відомості в Єдиному державному реєстрі юросіб рф.

Причина того, що Філіп Газманов відмовився від прізвища батька, проста: хлопець не поділяє поглядів пропагандиста, чия погана репутація за кордоном псує бізнес молодому підприємцю. Олег Газманов перебуває в міжнародному розшуку і під санкціями ЄС через підтримку війни в Україні.

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Варто зазначити, що Філіп Газманов - не біологічний син Олега Газманова. Його мама, Марина Муравйова, була вагітною і одружена з іншим чоловіком, коли познайомилася зі співаком. Незабаром жінка розлучилася, і з пологового будинку її та прийомного сина зустрічав уже Олег Газманов.

Хто такий Олег Газманов? Олег Газманов - російський співак-путініст. Підтримав анексію Криму в 2014 році. У 2015 артиста блокували в Мережі за звинуваченням у мілітаризмі. Через підтримку вторгнення рф в Україну 5 березня 2022 року оголошений у міжнародний розшук; в Україні на нього завели кримінальну справу за посягання на територіальну цілісність України. З 6 жовтня 2022 року перебуває під санкціями всіх країн ЄС.

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Раніше СБУ почала "полювання" на пропагандистку Маргариту Симоньян - їй повідомили про підозру відразу за чотирма статтями. Вона неодноразово закликала до геноциду українського народу.

Також друзі Філіпа Кіркорова показали, який вигляд путініст має в побуті. Артист без макіяжу і пір'я схожий на кошлатого дідуся в безглуздих татуюваннях.

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