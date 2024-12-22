Сєдокову вкотре підловили на брехні. Цього разу - щодо похорону колишнього чоловіка.

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Анна Сєдокова голосно заявляла про оплату похорону Яніса / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

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Що сказала Сєдокова

У чому вона обдурила

"Королева драми", зрадниця України та співачка Анна Сєдокова, вкотре обдурила громадськість.

Зокрема, вона збрехала про те, що оплатить похорон і траспортування тіла Яніса Тімми, її колишнього чоловіка, який наклав на себе руки в її день народження.

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Тим часом друг Яніса Тімми і підприємець Мартіньш Лаува повідомив порталу Jauns, що Сєдокова нічого не оплачувала, незважаючи на гучні заяви.

"Те, що там написано (у заяві команди Alikson Team), - явна брехня. Усі витрати покриваються і будуть покриватися з пожертвуваних коштів", - сказав він.

Зазначається, що всього зібрали 60 тисяч євро. Перша дружина баскетболіста Сана Оша висловила подяку Лауву за збір коштів.

Раніше агентка Сєдокової Анна заявила, що співачка після смерті колишнього чоловіка нібито перебуває у важкому стані в лікарні, в якій пробуде ще тиждень.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, стосунки зрадниці Анни Сєдокової та Яніса Тімми для співачки стали найтривалішими всуперечтому, що всі чотири роки разом пара бурхливо сварилася, мирилася, і нерідко розкривала надмірно особисті подробиці. Восени 2023 року в пресі з'явилися перші чутки про те, що Сєдокова і Тімма переживають не найкращі часи.

А також раніше Яніс Тімма зробив дивне зізнання про Анну Сєдокову. Виявляється, запроданка більше любить гроші, ніж своїх численних чоловіків.

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Хто така Анна Сєдокова Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

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