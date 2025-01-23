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Батько Яніса Тімми розкрив деталі сімейних скандалів через Анну Сєдокову

Анна Підгорна
23 січня 2025, 23:16
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Райтіс Тімма звинувачує зіркову невістку в тому, що покійний син перестав спілкуватися зі своєю сім'єю.
Анна Сєдокова, Яніс Тімма
Батько Тімми розповів, як Сєдокова посварила Яніса з родиною / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Читайте більше:

  • Як Анна Сєдокова посварила Яніса Тімму з мамою
  • Чому Райтіс Тімма був у немилості у сина до самої смерті спортсмена.

Співачка-зрадниця Анна Сєдокова і латвійський баскетболіст Яніс Тімма почали зустрічатися влітку 2019 року, а восени 2020 - одружилися. Їхній шлюб протримався чотири роки, і остаточно завершився в грудні 2024 року - за тиждень до самогубства спортсмена.

П'ять років шанувальники пари в соціальних мережах і світських хроніках спостерігали практично в режимі реального часу за життям Тімми і Сєдокової. Пара голосно сварилася і бурхливо мирилася, іскри, які літали між ними, було видно неозброєним поглядом.

відео дня

Серед іншого Анна мала на Яніса величезний вплив. Про це розповів Райтіс Тімма - тато покійного. Він зазначив, що в якийсь момент Сєдокова почала методично відокремлювати його від його близьких: спершу від мами, потім від Райтіса.

"Був такий один хід конем, коли мама Яніса гостювала у нього в Америці, і Анна сказала йому: "Або мама, або я". Тоді вони посварилися і синові довелося знімати готель. Уже тоді здалося: не зовсім усе добре", - каже Тімма-старший.

При цьому він зазначив, що з ним невістка завжди була ввічливою і привітною. Яніс, Анна і діти перестали спілкуватися з Райтісом 2021 року, коли загинув їхній пес Мамба. Він перебував на перетримці в Тімми-старшого, але в один трагічний момент потрапив під машину. Смерть улюбленця Яніс батькові так і не пробачив.

Райтіс Тімма журиться, що так і не встиг помиритися з сином до його смерті, і дивується, чому ж Анна Сєдокова ніяк не сприяла возз'єднанню з сім'єю. "Вони мене скрізь заблокували: і Яніс, і Анна, і діти. На жаль, я не встиг налагодити стосунки. І Анна цьому теж не сприяла. Вона ж навіть свою сім'ю не дуже любить і каже, ніби сама всього домоглася. Вона своїх батьків ні в що не ставить і, напевно, вирішила - у Яніса теж так має бути", - переконаний тато Яніса Тімми.

Смерть Яніса Тімми - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що восени 2024 року, після 4 років в офіційному шлюбі, Анна Сєдокова подала на розлучення з покійним баскетболістом. Їхній шлюб офіційно завершився за тиждень до самогубства Яніса Тімми.

Також стало відомо, що Анна Сєдокова потрапила до лікарні з нервовим зривом після того, як дізналася про смерть колишнього коханого. Співачка показала, як лежить у сльозах під крапельницями.

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Хто така Анна Сєдокова

Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши гурт в 2004 році, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків.

Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

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