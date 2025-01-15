Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Вже три операції": шоумен-воїн Максим Неліпа отримав поранення на фронті

Анна Підгорна
15 січня 2025, 13:13
258
Майже три роки Макс Неліпа захищає нашу країну від окупантів.
Максим Неліпа
Максим Неліпа поранений - брат Макса Неліпи повідомив про його поранення на фронті / колаж: Главред, фото: facebook.com/avnelipa, facebook.com/NelipaMax

Короткий зміст:

  • Максим Неліпа служить уже майже три роки
  • Нещодавно шоумен-воїн був поранений на фронті

Навесні 2022 року український ведучий і актор Максим Неліпа вступив до лав ЗСУ. Спершу він займався охороною стратегічно важливих об'єктів у Києві та області, потім розвідкою, контррозвідкою і контрдиверсійною діяльністю на лінії зіткнення з ворогом.

Пізніше він приєднався до Сил безпілотних систем, а нещодавно - отримав серйозне поранення на фронті. Нині Неліпа перебуває в одній із лікарень Дніпра - у відділенні щелепно-лицевої хірургії. Воїн уже переніс три операції, але попереду ще тривалий період лікування.

відео дня

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив брат захисника Андрій: "Макс загримів у лікарню у Дніпрі. У відділенні щелепно-лицевої хірургії. Вже 3 операції... Війна триває і Максу теж "дісталося", але він тримається та незабаром приєднається до своїх побратимів". Він також залишив реквізити та посилання на "банку" підрозділу для збору коштів на лікування Максима Неліпи.

"Мабуть не варто нагадувати, хто він і чим був відомий раніше. Тепер він не лише шоумен, а й воїн, захисник України. Зараз він норм, "виступає" у ЗСУ - влаштовує за допомоги БпЛА "запальні" фаєршоу для російських окупантів. Від роботи його "творчого колективу" ворог весело шагає на концерт до кобзона і на КВН до маслякова. В новинах ви можете про таке читати, проте - без подробиць. Тож будьте впевнені - донати підуть на добру справу", - написав Андрій Неліпа.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розкрив перші деталі у справі про побиття українського співака Антона Wellboy. На нього напали в ніч на 13 січня, після чого артист потрапив до лікарні.

Також зірка кулінарного шоу "МастерШеф" Хіменес-Браво показав крихітку-Ектора - себе в дитинстві та юності, коли він навіть не міг подумати про те, що стане знаменитим.

Читайте також:

Хто такий Максим Неліпа?

Максим Неліпа - український актор, телеведучий, воїн (старший лейтенант ЗСУ). Учасник "Дизель Шоу", "Танці з зірками-2". Ведучий шоу "Народна зірка", квартирної лотереї "Хто там?", прогнозів погоди тощо. Співпрацював із телеканалами 1+1, ICTV, Перший.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Вже не 24 години: у Трампа назвали новий термін закінчення війни в Україні

Вже не 24 години: у Трампа назвали новий термін закінчення війни в Україні

14:42Світ
Облік 17-річних призовників: Зеленський вже підписав закон – що зміниться

Облік 17-річних призовників: Зеленський вже підписав закон – що зміниться

14:06Україна
Поглинання Білорусі може стати "заспокійливим" для Путіна в обмін на перемир'я з Україною - Бульба

Поглинання Білорусі може стати "заспокійливим" для Путіна в обмін на перемир'я з Україною - Бульба

14:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Несподіване пояснення: чому в СРСР вимикачі та розетки робили так високо

Несподіване пояснення: чому в СРСР вимикачі та розетки робили так високо

Карта Deep State онлайн за 15 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

"Поставили діагноз": Міддлтон зробила важливу заяву про свій стан

"Поставили діагноз": Міддлтон зробила важливу заяву про свій стан

Ігнорувати не варто: 3 частини тіла, які люди забувають мити в душі

Ігнорувати не варто: 3 частини тіла, які люди забувають мити в душі

Масований удар по Україні: РФ запустила 43 ракети та 74 БпЛА – скільки збито

Масований удар по Україні: РФ запустила 43 ракети та 74 БпЛА – скільки збито

Останні новини

14:46

Міфи та реальність: 7 популярних помилок про догляд за квітами новини компанії

14:42

Вже не 24 години: у Трампа назвали новий термін закінчення війни в Україні

14:13

"Порошенко вбрався у куртку Loro Piana за 800 тис грн, щоб зняти піар-ролик про війну" - Гладких

14:13

Більше 80% жінок помиляються: як визначити розмір грудей правильно

14:06

Облік 17-річних призовників: Зеленський вже підписав закон – що зміниться

Від морозів -15 до сильного потепління: якою буде погода в лютому в УкраїніВід морозів -15 до сильного потепління: якою буде погода в лютому в Україні
14:00

Поглинання Білорусі може стати "заспокійливим" для Путіна в обмін на перемир'я з Україною - Бульба

13:54

"Повний провал": Путін не досягнув цілей до 20 січня - як ЗСУ переграли ворога

13:41

Насувається антициклон: синоптик розповіла, якою буде погода 16 січня в Україні

13:21

У Росії помер 57-річний актор, зірка серіалів

Реклама
13:13

"Вже три операції": шоумен-воїн Максим Неліпа отримав поранення на фронті

13:12

На якому пальці правильно носити обручку - прикмети та забобони

12:52

Ні НАТО, ні гарантій безпеки: чи може Україна залишитись ні з чим - ЯгунВідео

12:52

Масована атака по Україні: чи вдалося РФ досягти своїх цинічних цілей

12:51

Аеродромам РФ приготуватися: ЗСУ перейшли до нової тактики масованих ударів

12:49

Зірки-двійники: хто з українських акторів дуже схожі один на одного

12:49

Козир у рукаві: у Байдена придумали хитрий план для переговорів із РФ - CNN

12:20

Бомба рецепт: шикарний салат із трьох інгредієнтів - дуже бюджетна страваВідео

12:04

Добиваються вибуху: росіяни цілили по українському газосховищу – що відомо

11:48

Стане в рази швидшим: як прискорити зарядку телефона

11:44

Масований удар по Україні: РФ запустила 43 ракети та 74 БпЛА – скільки збито

Реклама
11:39

Барбара Брильська прокоментувала чутки про свою смерть

11:37

Зеленський приїхав до Польщі: у чому мета візиту і з ким він зустрінеться

11:35

Китайський гороскоп на завтра 16 січня: Собакам - гнів, Кроликам - труднощі

11:30

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію: до якої дати

11:28

Сильні штурми не стихають: ворог знищив позиції ЗСУ на Покровському напрямку

11:21

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 січня (оновлюється)

11:12

"Окупантам і Київ потрібен": майор назвав чотири області, які хоче захопити РФ

10:43

Ситуація критична: частина багатоквартирної забудови в Торецьку окупована

10:37

Діти Пугачової та Галкіна живуть окремо від батьків - причина

10:33

Понад 40 ракет та 70 дронів кошмарили Україну: Зеленський розповів деталі атаки

10:26

Можуть влаштувати справжній "куролес": Ягун сказав, чого чекати від ЗСУ у 2025 роціВідео

10:11

Коли сіяти перець на розсаду 2025: точні дати для найкращого врожаю

10:04

"Пошкодження, з руйнуваннями": РФ поцілила в об’єкти інфраструктури на Львівщині

09:48

Масштабна пожежа в РФ: у Волгограді спалахнув нафтопереробний заводВідео

09:29

Ассія Ахат з'явилася в мережі та засвітила шикарне тіло

09:28

Гороскоп на завтра 16 січня: Скорпіонам - божевільний день, Водоліям - прибуток

09:17

Після грандіозного скандалу: зрадниця Анна Asti залишилася без чоловіка - деталі

09:15

Мирні переговори: у МЗС відповіли, чи тиснуть на Київ у питанні завершення війни

09:01

"Залізли самі": на Покровському напрямку росіяни у напівоточенні - деталі

08:53

Карта Deep State онлайн за 15 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
08:32

Відключення світла в Україні - графіки на 15 січня (оновлюється)

08:10

Інавгурація Трампа: через тиждень багато карет офіційно перетворяться на гарбузиПогляд

08:02

"Ви б знали": Комаров засвітився з журналісткою на тлі чуток про розлучення

08:00

Путініста Пєвцова виганяють з усіх робочих місць у РФ

07:56

В Україні вводять екстрені вимкнення електроенергії: де не буде світла

07:41

Армія РФ окупувала село Янтарне в Донецькій області - DeepState

07:10

Чим відрізняються 2 малюнки: треба знайти одну відмінність за 5 секунд

06:32

РФ атакує Україну ракетами: де чути вибухи - усі подробиці

06:20

"Не ризикуйте": які міста України в небезпеці через новий наказ Путіна

06:10

Нафтові санкції для Росії: що буде намагатися робити ПутінПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти