"Вже три операції": шоумен-воїн Максим Неліпа отримав поранення на фронті

Майже три роки Макс Неліпа захищає нашу країну від окупантів.

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Максим Неліпа поранений - брат Макса Неліпи повідомив про його поранення на фронті / колаж: Главред, фото: facebook.com/avnelipa, facebook.com/NelipaMax

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Максим Неліпа служить уже майже три роки

Нещодавно шоумен-воїн був поранений на фронті

Навесні 2022 року український ведучий і актор Максим Неліпа вступив до лав ЗСУ. Спершу він займався охороною стратегічно важливих об'єктів у Києві та області, потім розвідкою, контррозвідкою і контрдиверсійною діяльністю на лінії зіткнення з ворогом.

Пізніше він приєднався до Сил безпілотних систем, а нещодавно - отримав серйозне поранення на фронті. Нині Неліпа перебуває в одній із лікарень Дніпра - у відділенні щелепно-лицевої хірургії. Воїн уже переніс три операції, але попереду ще тривалий період лікування.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив брат захисника Андрій: "Макс загримів у лікарню у Дніпрі. У відділенні щелепно-лицевої хірургії. Вже 3 операції... Війна триває і Максу теж "дісталося", але він тримається та незабаром приєднається до своїх побратимів". Він також залишив реквізити та посилання на "банку" підрозділу для збору коштів на лікування Максима Неліпи.

"Мабуть не варто нагадувати, хто він і чим був відомий раніше. Тепер він не лише шоумен, а й воїн, захисник України. Зараз він норм, "виступає" у ЗСУ - влаштовує за допомоги БпЛА "запальні" фаєршоу для російських окупантів. Від роботи його "творчого колективу" ворог весело шагає на концерт до кобзона і на КВН до маслякова. В новинах ви можете про таке читати, проте - без подробиць. Тож будьте впевнені - донати підуть на добру справу", - написав Андрій Неліпа.

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Хто такий Максим Неліпа? Максим Неліпа - український актор, телеведучий, воїн (старший лейтенант ЗСУ). Учасник "Дизель Шоу", "Танці з зірками-2". Ведучий шоу "Народна зірка", квартирної лотереї "Хто там?", прогнозів погоди тощо. Співпрацював із телеканалами 1+1, ICTV, Перший.

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