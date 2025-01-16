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Шоумен-воїн Макс Неліпа розкрив подробиці своєї госпіталізації

Анна Підгорна
16 січня 2025, 14:27
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Максим Неліпа вже переніс три операції.
Максим Неліпа
Максим Неліпа в лікарні - Макс Неліпа розповів про госпіталізацію / колаж: Главред, фото: facebook.com/NelipaMax

Короткий зміст:

  • Неліпа потрапив у відділення щелепно-лицевої хірургії, де переніс уже три операції
  • Воїн розповів, що з ним сталося

Український шоумен Максим Неліпа, який з весни 2022 року служить у ЗСУ, потрапив до лікарні. Про це в соціальних мережах повідомив його брат.

Зараз воїн перебуває у відділенні щелепно-лицьової хірургії однієї з лікарень Дніпра. Родич Неліпи оголосив збір фінансової допомоги на його лікування та відновлення після трьох операцій.

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Після цього сам Максим вийшов на зв'язок із шанувальниками. Він розповів, що його госпіталізація не пов'язана з пораненням - річ у складній хворобі, на розвиток якої вплинула участь Неліпи у війні.

"Інформація з'явиласа в мережі. Як зазвичай, з неточностями та перебільшеннями. Звісно, війна не омолоджує та не додає здоров'я, проте про "важке поранення" - не відповідає дійсності. І Слава Богу! Перебіг хвороби та її суть не з простих. Але зараз я на 100% впевнений в успіху лікування!" - зазначив Неліпа на своїй сторінці у Facebook.

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Хто такий Максим Неліпа?

Максим Неліпа - український актор, телеведучий, воїн (старший лейтенант ЗСУ). Учасник "Дизель Шоу", "Танці з зірками-2". Ведучий шоу "Народна зірка", квартирної лотереї "Хто там?", прогнозів погоди тощо. Співпрацював із телеканалами 1+1, ICTV, Перший.

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