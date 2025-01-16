"Незабутні дні": Віра Брежнєва опублікувала інтригуючий поцілунок

Українська співачка поділилася ніжним фото з Івано-Франтівської області.

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Віра Брежнєва показала нові фото / колаж: Главред, фото: instagram.com/verververa

Українська популярна співачка Віра Брежнєва, яка тривалий час жила і працювала в країні-окупанті РФ, але у 2022 році все ж підтримала Україну, показала незвичайні поцілунки.

На тлі того, що співачці частенько приписують романи з різними чоловіками, цього разу Брежнєва зацілувала альпаку. І поділилася фото на своїй сторінці в Instagram.

Сама артистка підписала фото "Незабутні дні".

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Співачка пофотографувалася з ламами в Івано-Франківській області.

Віра Брежнєва обійняла альпаку / Фото Instagram/ververa

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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман зізналася, що навчається в Женеві. Також Сара зазначила, що своїми професіями мрії вона вважає зовсім не дизайн, а справу криміналістів, детективів і судмедекспертів. Втім, у дівчини є в запасі ще кілька років, щоб остаточно визначитися, чим вона хоче займатися в житті.

А також раніше Віра Брежнєва заінтригувала фанатів новим знімком і натякнула на новий роман. На своїй сторінці в соцмережах Брежнєва показала знімок, на якому видно її ногу в туфлях-човниках і поруч чоловічу ногу в коричневому черевику.

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Хто така Віра Брежнєва? Віра Брежнєва - українська співачка, актриса і бізнесвумен. Колишня учасниця поп-групи ВІА Гра (2003-2007). У жовтні 2023 року розпочала музичний проєкт під псевдонімом VERA. Мала успіх у РФ, однак після 24 лютого 2022 року висловила чітку антивоєнну позицію і обірвала зв'язки з країною-окупантом.

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