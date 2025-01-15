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"Маленький Позитивчик": Олексій Завгородній уперше став батьком - фото немовляти

Анна Підгорна
15 січня 2025, 14:50
91
Завгородній і Сахневич розкрили стать та ім'я дитини, а також показали обличчя новонародженого малюка.
Олексій Завгородній із дружиною
Позитив став татом - Олексій Завгородній повідомив про народження первістка / колаж: Главред, фото: instagram.com/positiff

Коротко:

  • Позитив і Юлія Сахневич вперше стали батьками
  • Вони розкрили стать та ім'я дитини, а також показали її перші фото

У листопаді 2024 року український співак Олексій Завгородній оголосив, що вперше стане батьком - у соціальних мережах він опублікував кадри з вагітною дружиною, танцівницею Юлією Сахневич. Пара воліє приховувати подробиці особистого життя, але сьогодні оголосила новину, про яку неможливо мовчати.

Так в Instagram подружжя повідомило, що стало батьками. На світ з'явилася дівчинка, яку назвали Марією. Це - перша дитина для Олексія та Юлії.

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"Марія Олексіївна, ласкаво просимо в цей божевільний світ", - написали щасливі батьки. Вони також опублікували серію фото з новонародженою дівчинкою.

У коментарях із поповненням сім'ю Завгороднього і Сахневич привітали Анатолій Анатоліч, Юлія Бакуменко, Alyona Alyona, Слава Дьомін, Алан Бадоєв та ін. Шанувальники також підтримують Позитива і його дружину добрими словами: "Вітаю! Міцного здоровʼя та безмежного щастя", "Боже, клас! Вітаю вас обох!", "Вітаю вас , ваша сімʼя неймовірна", "Реву від щастя" і т.д.

Олексій Завгородній із дружиною та донькою
Позитив став татом - Олексій Завгородній повідомив про народження первістка / instagram.com/positiff
Олексій Завгородній із дружиною та донькою
Позитив став татом - Олексій Завгородній повідомив про народження первістка / instagram.com/positiff
Олексій Завгородній із дружиною та донькою
Позитив став татом - Олексій Завгородній повідомив про народження первістка / instagram.com/positiff

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про відповідь української ведучої та акторки Лілії Ребрик на хейт через появу третьої дитини - артистці дорікають у тому, що вона народила ще одну доньку нібито для того, щоб уберегти чоловіка від мобілізації.

Також Остап Ступка вперше розповів, чому розійшовся з четвертою дружиною Дариною - раніше актор не робив офіційних заяв про розлучення аж до його виходу у світ з новою обраницею восени 2024 року.

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Хто такий Позитив?

Олексій Завгородній, більш відомий під псевдонімом Позитив - український співак і композитор, автор пісень, музичний продюсер і актор. Колишній учасник дуету "Время и Стекло". Співпрацював із Потапом і продюсерським центром MOZGI Entertainment. Брав участь у проєктах "Голос. Діти" (як зірковий тренер разом із Надею Дорофєєвою; 4 сезон) і "Танці з зірками-7".

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