Сара Фергюсон присвятила покійній королеві Єлизаветі II зворушливий вірш

Герцогиня Йоркська таким незвичайним чином попрощалася з колишньою свекрухою та привітала 2023 рік.

Сара Фергюсон і королева Єлизавета II зберігали прекрасні відносини / instagram.com/sarahferguson15

Британська письменниця і громадська діячка Сара Фергюсон носить також титул герцогині Йоркської, який дістався їй від чоловіка - принца Ендрю, третьої дитини покійної королеви Єлизавети II.

І хоч Фергі та Ендрю розлучилися ще в 1996 році, колишня невістка королеви зберігала з нею теплі стосунки. Смерть монархині повалила герцогиню Йоркську в справжній траур.

Єлизавети II немає в живих вже більше трьох місяців, але Фергюсон все ще не "відпустила" свекруху. Вона навіть присвятила їй новорічний вірш, який опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Сара Йоркська поділилася фотопортретом королеви, і показала вірш-побажання до Нового 2023 року, написаний від руки.

"Нам буде не вистачати Вас, дорогий друже, коли з'являться первоцвіти на берегах Віндзора, і такі чисті, нові відкриття, новий шлях, нові веселки, які потрібно побачити. Ви назавжди в наших серцях, навіть якщо вони дуже далеко один від одного. Тож ласкаво просимо до 2023 року - ми знаємо, що тепер Ви вільні. Щасливого Нового року", - свідчить привітання.

Сара Йоркська присвятила королеві Єлизаветі II новорічний вірш / instagram.com/sarahferguson15

Раніше принцесу Євгенію Йоркську, племінницю короля Чарльза III, після публічного виходу запідозрили у вагітності - просторий наряд підкреслив фігуру, що округлилася.

Також принц Гаррі і Меган Маркл в скандальному документальному серіалі на Netflix розповіли, що у герцогині Сассекської був викидень. Пара вважає, що причина таїться в батькові колишньої акторки.

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