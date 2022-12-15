Батько довів: Гаррі і Меган зі сльозами на очах розповіли про втрату дитини

Через надмірну присутність у їхньому житті місцевої преси Меган відвідували суїцидальні думки.

Принц Гаррі і Меган Маркл / скріншот

У Мережі з'явилося відео нового епізоду серіалу для Netflix про принца Гаррі та Меган Маркл.

Подружжя відверто розповіло про втрату дитини у 2020 році.

У той період Меган Маркл судилася з Associated Newspapers, де були опублікували фрагменти особистого листа, який вона відправляла батькові Томасу після весілля. Брюнетка благала його перестати брехати ЗМІ про неї, читати чергові чутки і коментувати їх.

Через це колишня актриса страшно переживала, що негативно позначилося на її вагітності. Адвокат подружжя розповіла, що Меган не спала через тиск. До того ж в той період стався їх гучний переїзд в Штати. Як тільки пара дійшла до будинку в Каліфорнії, все сталося.

"У перший ранок, коли ми прокинулися в нашому новому будинку, у мене був викидень", - згадує Меган зі сльозами на очах.

Гаррі тут же поділився думкою, що стало причиною трагедії.

"Я вважаю, що у моєї дружини стався викидень через те, що зробила преса", — додав принц. Однак пізніше спадкоємець королеви обмовився, що не може знати напевно.

Гаррі і Меган Маркг / кадр з серіалу

"Тепер ми точно знаємо, що викидень був викликаний цим? Звичайно, ні", - сказав він.

Вже відомо, що через надмірну присутність в їхньому житті місцевої преси Меган відвідували суїцидальні думки, але тоді чоловік не міг їй допомогти повною мірою.

"Я був спустошений. Я знав, що вона бореться. Ми обидва боролися, але я ніколи не думав, що це дійде до такої стадії", — продовжив він.

Гаррі заявив, що виною тому став вплив родичів, а саме — їх виховання.

"І той факт, що справа дійшла до такої стадії, змусив мене розсердитися і засоромитися. Я не дуже добре впорався з цим. Я розглядав це як "інституційного Гаррі", а не як "чоловіка Гаррі". І те, що заволоділо моїми почуттями, було моєю королівською роллю. Мене вчили більше турбуватися про те, що подумають люди, якщо ми не підемо на цю подію, ми запізнимося. Озираючись зараз, я ненавиджу себе за це. Те, що Меган було потрібно від мене, було набагато більше, ніж я міг дати", — картає себе батько двох дітей.

Раніше дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка не особливо любить показувати своїх дітей на публіці, випадково засвітила зображення свого первістка Арчі Маунтбеттен-Віндзора.

Також своїми спогади про пристрасний роман з принцом Гаррі поділилася зірка реаліті справжні домогосподарки округу Колумбія Кетрін Омманні - чоловік подарував їй "найпалкіший поцілунок у її житті".

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