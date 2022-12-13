УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Меган Маркл показала образливу пантоміму про королеву Єлизавету II

13 грудня 2022, 14:21
Принц Гаррі жарти про свою улюблену бабусю, рідні культуру та традиції не оцінив.
Принц Гаррі та Меган Маркл
Меган Маркл згадала першу зустріч з королевою Єлизаветою II / instagram.com/sussexroyal

Netflix випустив документальний серіал під назвою Гаррі і Меган про життя герцогів Сассекських при британському дворі. Як і очікувалося, вони були досить жорсткими у своїх висловлюваннях про вінценосних родичів.

Зокрема Меган відкрито висміювала традиції, в яких виріс її чоловік. Зазвичай Гаррі підтримує дружину, але тут Маркл переступила всякі межі. Про це пише видання Mint.

Колишня акторка підколола чи не єдину людину при дворі, яка беззастережно підтримувала її та Гаррі - покійну королеву Єлизавету II. Першу зустріч з нею Маркл порівняла зі спілкуванням з офіціантами в популярному американському ресторані Medieval Times dinner and Tournament, стилізованому під середньовіччя.

Перед першою зустріччю королеви і Меган, Гаррі повідомив нареченій, що Єлизавету II за етикетом необхідно вітати реверансом. "Гаррі каже: "Моя бабуся тут, ми збираємося зустрітися з нею після церкви. Ти ж вмієш робити реверанси, так?" А я подумала, що це жарт! Тепер я починаю розуміти, що реверанс - велика справа. Я маю на увазі, американці це зрозуміють... У нас є Medieval Times Dinner and Tournament. Це було так само", - зі сміхом розповіла Маркл, з кривлянням імітуючи реверанс.

Принц Гаррі, який в цей момент сидів поруч з дружиною, образливої пантоміми на адресу улюбленої бабусі явно не оцінив.

Раніше дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка не особливо любить показувати своїх дітей на публіці, випадково засвітила зображення свого первістка Арчі Маунтбеттен-Віндзора.

Також своїми спогади про пристрасний роман з принцом Гаррі поділилася зірка реаліті Справжні домогосподарки округу Колумбія Кетрін Омманні - чоловік подарував їй"найпалкіший поцілунок у її житті".

Інші новини:

шоу-бізнес Єлизавета II Меган Маркл новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:48

3 неперевершених рецепта бутербродів на Новий рік 2023: ефектна закуска, яку оцінить Кролик

14:24

Стан невиліковно хворого Брюса Вілліса постійно погіршується - ЗМІВідео

14:21

Меган Маркл показала образливу пантоміму про королеву Єлизавету IIВідео

13:50

Українці за ядерний статус, вступ до НАТО та проти діалогу з Росією - опитуванняВідео

13:47

"ЗСУ переможе": хлопчик приніс бійцям Одеської ТРО душевну записку і 500 гривеньВідео

Реклама
13:23

Федоров підтримав реформу містобудування: дозволить прибрати чиновників від ухвалення рішень

13:20

Гороскоп на завтра 14 грудня 2022: Тельцям - плани, що звалилися, а Левам - лідерство

13:19

Блекаут в Україні та поразка Європи: Зеленський назвав мету енергетичного терору РФВідео

13:15

Доставка з Китаю та допомога ЗСУ: Meest China - підсумки року новости компании

12:53

Маневри військ РФ та звільнення ЗСУ Запорізької області: Світан пояснив, що відбуваєтьсяВідео

12:44

"Не може бути мови": у Путіна скуйовдилися щодо пропозиції Зеленського про виведення військ РФВідео

12:38

У новому хіті Netflix знайшли відсилання до "валізки з фекаліями" диктатора ПутінаВідео

12:16

ЗСУ вдарили двома Нептунами: нові деталі знищення флагмана ЧФ крейсера МоскваВідео

11:46

Пентагон і НАТО готові давати Україні більше зброї, а от до західних політиків є питання – СвітанВідео

11:42

Експерт спрогнозував, де в Росії Україні найкраще завдавати удариВідео

11:41

"Бавовна" в штабах і казармах РФ: сотні вагнерівців знищили ще до фронту - ГайдайВідео

11:36

Додаткові 100 МВт-год: в Україні на максимальну потужність запустили 9 енергоблоків АЕСВідео

11:27

Павло Зібров повторив вірусний танець Уенздей: "Закриваємо тренд, краще вже не буде!"Відео

10:52

"Шкодую, що колись співпрацювала": Дорофєєва покаялася за роботу на російському ринкуВідео

10:47

Гігантська воронка і розкурочена техніка: деталі прильоту у військову частину під БрянськомВідео

Реклама
10:40

Зауваження НАЗК до містобудівної реформи враховано – Новіков

10:33

Путін боягузливо відмінив щорічну пресконференцію: у розвідці Британії назвали причинуВідео

10:18

Вибухи в Енгельсі: експерт назвав число здатних атакувати Україну бомбардувальників РФВідео

10:12

День апостола Андрія Первозванного - барвисті листівки та щирі вітання на 13 грудняФото

10:07

День Андрія Первозванного 2022: що не можна робити в свято

09:51

"Очікувати обстріл треба завжди": речник Повітряних сил пояснив ситуацію з новими ракетними ударамиВідео

09:46

Російська бомба вбила за кілька метрів від дому: на Сумщині загинув 15-річний підлітокВідео

09:42

Був зі Швеції і рятував бійців ЗСУ: на фронті загинув медик-доброволець Ніко

09:39

Горять казарми після потужних вибухів: у Брянській області паніка через ракетний ударВідео

09:26

"До перемоги буду президентом, далі хочу пива і на море": Зеленський розповів про плани після війниВідео

09:12

Велика Британія "відкрита" до ідеї дати ЗСУ зброю дальнього радіусу - міністр оборони країниВідео

09:05

Ракетні удари РФ будуть рідшими, паузи дадуть Україні більше часу для підготовки - КоваленкоВідео

08:49

"Українці можуть гарно битися взимку": США коригують оцінки здібностей ЗСУ наступати - ISWВідео

08:32

Чи великі шанси, що Росія повторно атакуватиме Київ: прогноз військового експертаВідео

08:32

Помер Анжело Бадаламенті - автор музики до "Твін Пікс"

08:21

Путін справедливо боїться трьох речейПогляд

08:16

Країни ЄС влаштували демарш Макрону на тлі його заяв про "гарантії безпеки для РФ"Відео

08:10

Гороскоп на сьогодні 13 грудня 2022: Овнам – важливі рішення, а Терезам - відлюдництво

07:54

"Інтим потрібен 27 разів на місяць": Брайану Адамсу лікар дав дивовижну рекомендацію

07:53

Армія України може піти в новий наступ, який буде в Запорізькій області - ForbesВідео

Реклама
07:29

"Ні, не голодую" : сильно схудла Квіткова показала свій раціон

07:21

Путін через продовження війни проти України втрачає свій геополітичний вплив – ISW

06:33

"РФ має припинити війну негайно": лідери G7 пообіцяли притягнути Путіна до відповідальностіВідео

06:20

Буде пухким і свіжим навіть через тиждень: 5 правил, як зберігати хліб

06:20

У найближчі сто років нам з росіянами краще не контактуватиПогляд

06:00

До нового року Росія піде з Херсонщини та Запоріжжя, а ЗСУ постукають в Крим - СвітанВідео

05:30

Як правильно заряджати смартфон, щоб не викинути батарею на звалище

05:00

"Будинок вщент розбило": окупанти жорстоко вбили жінку мінометами 150-го калібруВідео

03:55

"Мир можливий і до усунення Путіна": військовий експерт назвав єдину умовуВідео

03:20

Закуска на Новий рік 2023, яка розлітається за 2 хвилини: найшвидший рецептВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграмНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти