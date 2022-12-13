Меган Маркл показала образливу пантоміму про королеву Єлизавету II

Принц Гаррі жарти про свою улюблену бабусю, рідні культуру та традиції не оцінив.

Меган Маркл згадала першу зустріч з королевою Єлизаветою II / instagram.com/sussexroyal

Netflix випустив документальний серіал під назвою Гаррі і Меган про життя герцогів Сассекських при британському дворі. Як і очікувалося, вони були досить жорсткими у своїх висловлюваннях про вінценосних родичів.

Зокрема Меган відкрито висміювала традиції, в яких виріс її чоловік. Зазвичай Гаррі підтримує дружину, але тут Маркл переступила всякі межі. Про це пише видання Mint.

Колишня акторка підколола чи не єдину людину при дворі, яка беззастережно підтримувала її та Гаррі - покійну королеву Єлизавету II. Першу зустріч з нею Маркл порівняла зі спілкуванням з офіціантами в популярному американському ресторані Medieval Times dinner and Tournament, стилізованому під середньовіччя.

Перед першою зустріччю королеви і Меган, Гаррі повідомив нареченій, що Єлизавету II за етикетом необхідно вітати реверансом. "Гаррі каже: "Моя бабуся тут, ми збираємося зустрітися з нею після церкви. Ти ж вмієш робити реверанси, так?" А я подумала, що це жарт! Тепер я починаю розуміти, що реверанс - велика справа. Я маю на увазі, американці це зрозуміють... У нас є Medieval Times Dinner and Tournament. Це було так само", - зі сміхом розповіла Маркл, з кривлянням імітуючи реверанс.

Принц Гаррі, який в цей момент сидів поруч з дружиною, образливої пантоміми на адресу улюбленої бабусі явно не оцінив.

Раніше дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка не особливо любить показувати своїх дітей на публіці, випадково засвітила зображення свого первістка Арчі Маунтбеттен-Віндзора.

Також своїми спогади про пристрасний роман з принцом Гаррі поділилася зірка реаліті Справжні домогосподарки округу Колумбія Кетрін Омманні - чоловік подарував їй"найпалкіший поцілунок у її житті".

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