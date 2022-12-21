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Ще один королівський малюк: принцесу Євгенію після публічного виходу запідозрили у вагітності

21 грудня 2022, 23:08
Шоста онука королеви Єлизавети II з'явилася з помітно кругленьким животом.
Принцеса Євгенія Йоркська, Джек Бруксбэнк, Огаст Бруксбэнк
Принцеса Євгенія Йоркська спровокувала чутки про вагітність / princesseugenie

Принцеса Євгенія Йоркська, 11 у черзі на британський престол, донька другого сина (третьої дитини) королеви Єлизавети II, своїм недавнім виходом у світ спровокувала чутки про свою вагітність.

Папараці підловили Євгенію та її чоловіка, англійського бізнесмена Джека Бруксбенка, по дорозі до ексклюзивного клубу членів Maison Estelle в Мейфер.

Принцеса була одягнена в просторе пальто бренду Max Mara з комбінованим візерунком "гусяча лапка" і "тартан". Пояс вона пов'язала під грудьми, що візуально підкреслило її кругленьку фігуру.

Євгенія Йоркська в супроводі чоловіка виглядала вкрай щасливою і квітучою. До слова, пара вже виховує сина - Огаста Філіпа Хоук Бруксбенка, якому в лютому виповниться 2 роки.

Схоже, новин про швидке поповнення в королівській родині варто чекати не від принцеси Кетрін, а від двоюрідної сестри її чоловіка. Хоча ні Букінгемський палац, ні сама Євгенія поки офіційних заяв про вагітність не робили.

Раніше американська співачка барбадоського походження Ріанна вперше показала обличчя свого сина, якого народила у травні 2022 року. Як артистка назвала малюка від репера ASAP Rocky вона поки зберігає в секреті.

Також принц Гаррі і Меган Маркл в скандальному документальному серіалі на Netflix розповіли, що у герцогині Сассекської був викидень. Пара вважає, що причина таїться в батькові колишньої акторки.

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