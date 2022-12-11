Колишній чоловік Ані Лорак дав зрадниці урок патріотизму

Іронічно, але турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу виявився більшим патріотом, ніж співачка українського походження.

Мурат Налчаджиоглу розповів, чому залишається в Україні під час війни / instagram.com/muratnalca

Турецький бізнесмен, колишній чоловік зрадниці Ані Лорак, Мурат Налчаджиоглу вже багато років живе та будує бізнес в Україні. На відміну від співачки-запроданки, він займається благодійністю на користь українців і залишився в країні з початком повномасштабної війни.

На своїй сторінці в Instagram Мурат пояснив прості істини про вірність та патріотизм, недоступні його недалекій ексдружині.

Так турецький бізнесмен розповів, чому підтримує Україну, охоплену війною. Він цінував нашу країну в мирний час, і любить її навіть у складний період.

"Мене дуже часто запитують близькі, родичі, друзі, а я їм відповідаю: "А де я повинен бути?" У нашої національності, в нашій релігії є слово таке щодо того, де ти повинен бути. У нас говорять так: твоя Батьківщина не де ти народився, а де ти живеш, де ти почуваєш себе вільно, справжньою людиною і живеш з честю. Тому я відчуваю себе тут такою людиною. Це не означає, що мене всі тут знають, або я чимось займаюся тут. Я люблю цю країну, тому я і тут. І бути тут в хороші часи, і коли щось не добре йде - бігти, їхати, це не мій стиль. Тому я тут і буду тут", - пояснив Налчаджиоглу.

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