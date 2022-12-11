Іво Бобул зробив зауваження гурту Kalush Orchestra: "Так не можна, хлопці!"

На думку артиста, переможці Євробачення-2022 "зловили зірку".

Іво Бобул порадив Kalush Orchestra навчитися бути ближче до народу / facebook.com/ivo.bobul.94, instagram.com/kalush.official

Український співак і Народний артист України Іво Бобул має затяжний роман довжиною в 40 років з українським глядачем. І хоч аудиторія не завжди була до нього прихильна, він встиг вивчити її дуже добре.

В інтерв'ю для ЖВЛ артист розповів, що завжди намагався зі своїми слухачами бути максимально відвертим, адже вони - як діти, і фальш в душі інтуїтивно визначають вкрай швидко.

Кар'єра Бобула хоч і була тернистою, але зараз переживає розквіт. Тому він вирішив уберегти від помилок своїх молодих колег, які зараз "на коні". Співак порадив переможцям Євробачення-2022 Kalush Orchestra навчитися бути "ближче до народу", інакше аудиторія просто перемеле їх у жорнах часу.

"Аудиторія - це як малі діти. Їх не обманеш. За кордон поїхала наша група Kalush Orchestra. Мені казали, що хлопці ведуть себе не дуже гарно: люди хочуть з ними фотографуватися, спілкуватися, а вони - ні. Так не можна, хлопці! Як народ вас підняв, так вас і опустить. З народом так не можна", - попередив артистів Іво Бобул.

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