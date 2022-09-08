'Найстрашніше слово... Був...': Даніель Салем оплакує смерть побратима на фронті

У прощальному слові ведучий розповів історію їхнього знайомства.
Український актор і ведучий, а нині - захисник України у складі спецпідрозділу авіарозвідки Даніель Салем повідомив трагічну новину про смерть побратима.
Військовий не став називати імен. Він лише поділився своїм першим спогадом про полеглого на війні з рашистами героя. Чоловіки познайомилися в перший день повномасштабної війни, і разом прожили чимало "пригод".
"Ми з тобою познайомилися 24го! Ти взяв гранату, поклав її до кармана. Потім узяв запал до неї (узргм) і, роздивляючись, розігнав вусики, дістав чеку, і з величезним подивом дивився як відлітає скоба)) Єдине що я встиг сказати: "Ти це навіщо зробив?" Потім - звук розриву запалу і купа здивованих очей спрямованих на тебе. Наступна картина - нас комбат везе до медсестри. Пам'ятаю ще довго з тобою сміялися як діти. І це лише одна історія з наших пригод", - згадує Салем. На своїй сторінці в Instagram він опублікував спільне фото із загиблим побратимом.
"Ти був безпосереднім і світлим! Я не знав таких людей як ти - завжди з посмішкою, завжди з честю! Тисну руку, братику", - попрощався з товаришем по службі військовий ведучий.
Також він опублікував фотографію з могили покійного, зроблену, ймовірно, після його похорону. "Завжди в наших серцях! Герой", - пише Салем.
У коментарях зазначають: найстрашніше в оповіданні Салема - слово" був", адже на віроломній війні Україна втрачає своїх найкращих людей:
"Найстрашніше слово... Був..."
"Біль...Вічна пам'ять нашим героям".
"Це просто жахіття, які хлопці гинуть. Просто нереально боляче це все усвідомлювати".
"Герої не вмирають! Назавжди в наших серцях".
"Неймовірний біль від усвідомлення того, що на цій клятій війні гинуть кращі люди".
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