Ведучий і військовий Даніель Салем показав нове патріотичне татуювання на могутніх грудях

Даніель Салем набив вишиванку на грудях / instagram.com/daniel_jihad_salem

Український актор і ведучий, а нині - захисник України у складі спецпідрозділу авіарозвідки Даніель Салем перебуває на реабілітації після чергового поранення.

Військовий відвідав Одесу, де обзавівся новою "бронею" - патріотичним татуюванням, яке наніс на груди. Тіло артиста покриває безліч малюнків, але цей виявився для нього дуже особливим.

На своїй сторінці в Instagram Салем показав, як виглядає його нове тату. Це - вишиванка, виконана в чорно-червоних відтінках.

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"Це - моя нова броня! Ні одна куля не пройде! Клас!" - поділився враженнями ведучий.

Збоку від орнаменту можна розгледіти ще одне патріотичне татуювання на грудях Салема - контур України з жовто-блакитними мазками.

Даніель Салем набив вишиванку на грудях / instagram.com/daniel_jihad_salem

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