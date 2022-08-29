Ведучий і військовий Даніель Салем показав нове патріотичне татуювання на могутніх грудях

Чоловік вже називає новий натільний малюнок своєю непробивною бронею.
Український актор і ведучий, а нині - захисник України у складі спецпідрозділу авіарозвідки Даніель Салем перебуває на реабілітації після чергового поранення.
Військовий відвідав Одесу, де обзавівся новою "бронею" - патріотичним татуюванням, яке наніс на груди. Тіло артиста покриває безліч малюнків, але цей виявився для нього дуже особливим.
На своїй сторінці в Instagram Салем показав, як виглядає його нове тату. Це - вишиванка, виконана в чорно-червоних відтінках.
"Це - моя нова броня! Ні одна куля не пройде! Клас!" - поділився враженнями ведучий.
Збоку від орнаменту можна розгледіти ще одне патріотичне татуювання на грудях Салема - контур України з жовто-блакитними мазками.
Раніше українська співачка Марія Бурмака розкритикувала Папу Римського Франциска, який назвав войовничу рашистку і дочку ідеолога російського фашизму Олександра Дугіна Дарину "невинною жертвою війни".
Українська співачка Даша Астаф'єва, яка і сама активно зайнялася волонтерством, показала українця, який перевів на допомогу армії фантастичну суму.
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