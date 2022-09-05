Зірку Сватів "поховали" живцем на околиці Москви

Федора Добронравова живцем поховали російські папараці / instagram.com/dobronravov.fedor

Російський актор Федір Добронравов, відомий роллю Івана Будька в серіалі Свати, був знайдений мертвим на московських висілках. Експерти стверджують, що його закопали живцем.

Такі заголовки нещодавно потрясли росЗМІ. Сам артист поспішив дати спростування в ефірі одного з російських телеканалів. Добронравов зізнався - це не перший раз, коли його "ховають" в жовтій пресі.

"З'явилися повідомлення, що на околиці Москви знайшли тіло. Моє тіло! Мені з Таганрога та інших країн починають дзвонити. Але це ж люди, які заробляють гроші. Мене скільки вже ховають", - розповідає актор.

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Він також зізнався. що спокійно реагує на подібні вигадки, адже розуміє, що навіть писакам-жовтушникам потрібно заробляти на чомусь гроші. Проте він засмучений, що його рідним не завжди вистачає холоднокровності в таких питаннях - його друзі і знайомі не на жарт злякалися, дізнавшись про вигадану смерть Добронравова.

До брудних провокацій російська жовта преса вдавалася і раніше. Наприклад, живцем "поховала" Аллу Пугачову, зробивши акцент, що чоловік, комік Максим Галкін, відмовився проводжати її в останню путь.

Раніше Джейн Фонда поділилася зі своїми шанувальниками сумною новиною. 84-річна акторка повідомила, що їй діагностували рак, а саме неходжкінську лімфому, і вона почала хіміотерапію.

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