Зірку Сватів "поховали" живцем на околиці Москви

Близькі актора пережили жах, що холодить душу.
Російський актор Федір Добронравов, відомий роллю Івана Будька в серіалі Свати, був знайдений мертвим на московських висілках. Експерти стверджують, що його закопали живцем.
Такі заголовки нещодавно потрясли росЗМІ. Сам артист поспішив дати спростування в ефірі одного з російських телеканалів. Добронравов зізнався - це не перший раз, коли його "ховають" в жовтій пресі.
"З'явилися повідомлення, що на околиці Москви знайшли тіло. Моє тіло! Мені з Таганрога та інших країн починають дзвонити. Але це ж люди, які заробляють гроші. Мене скільки вже ховають", - розповідає актор.
Він також зізнався. що спокійно реагує на подібні вигадки, адже розуміє, що навіть писакам-жовтушникам потрібно заробляти на чомусь гроші. Проте він засмучений, що його рідним не завжди вистачає холоднокровності в таких питаннях - його друзі і знайомі не на жарт злякалися, дізнавшись про вигадану смерть Добронравова.
До брудних провокацій російська жовта преса вдавалася і раніше. Наприклад, живцем "поховала" Аллу Пугачову, зробивши акцент, що чоловік, комік Максим Галкін, відмовився проводжати її в останню путь.
Раніше Джейн Фонда поділилася зі своїми шанувальниками сумною новиною. 84-річна акторка повідомила, що їй діагностували рак, а саме неходжкінську лімфому, і вона почала хіміотерапію.
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