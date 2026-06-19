До 20 років: у РФ хочуть судити Тіну Кароль

У терористичній Росії оприлюднили безглузду заяву за участю співачки Тіни Кароль.

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Тіна Кароль — ворог Росії та гордість України / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тіна Кароль

Коротко:

За що збираються "судити" Тіну Кароль

Як відреагувала співачка

Проти української співачки Тіни Кароль російські окупанти порушили кримінальну справу.

Причина просто смішна: кліп, фінансування ЗСУ, а також "дискредитація російських військових". Про це повідомляють російські пропагандисти.

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Як вони пишуть, приводом для "справи" стали матеріали про підтримку Кароль українських героїв, які захищають Україну від Росії. Там заявили, що співачка їздила до Харківської області та відвідувала позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку.

Тіна Кароль навіть не відреагувала на цю нісенітницю / фото: instagram.com, Тіна Кароль

Якесь "слідство" також стверджує, що Кароль неодноразово переказувала гроші на користь ЗСУ. Крім того, окупанти вказують на запис треку "Ніч" та зйомку кліпу на станції харківського метро в Україні за участю українських військовослужбовців.

У рамках справи встановлюються обставини дій співачки, обсяги можливого фінансування ЗСУ та коло осіб, причетних до організації поїздки та зйомок. Окупанти заявляють, що санкції за інкриміновані статті передбачають покарання аж до 20 років позбавлення волі.

Тіна Кароль — гордість України / фото: instagram.com, Тіна Кароль

Втім, звинувачення від ворогів України настільки смішне й безглузде, що сама співачка навіть не звернула на нього уваги.

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Про особу: Тіна Кароль Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – українська співачка та актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні й танцю ЗСУ. Лауреат пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

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