З 11-річною донькою Камалії сталася біда: "Відчуваю, як стискається моє серце"

Коротко про травму доньки Камалії:
- 11-річна Мірабелла вдруге за два місяці потрапила до лікарні
- Зіркова мама прокоментувала госпіталізацію дівчинки
Українська співачка і модель Камалія приймає вдома своїх доньок - 11-річних Мірабеллу та Аарабеллу. Більшу частину часу дівчатка проводять в Англії з батьком, адже там вони здобувають освіту в приватній школі.
Однак рідкісний візит до зіркової мами був затьмарений для Мірабелли черговим нещастям: у вересні, за кілька днів до свого Дня народження, дівчинка потрапила до лікарні з переломом руки, а нещодавно Камалія повідомила, що її доньку знову госпіталізували.
У своєму блозі в Instagram вона опублікувала кадри з кабінету лікаря. На відео перелякана і скуйовджена Мірабелла слухає лікаря, який розповідає їй та її родині про новий перелом.
Співачка розповіла, що її донька в гостях у подруги бігала будинком босоніж, послизнулася, втратила рівновагу і вдарилася пальцем ноги об край меблів. Удар виявився такої сили, що кістка дівчинки не витримала.
"Це так боляче, як мамі, бачити, як твоя дитина знову і знову проходить через біль. З кожним її кроком відчуваю, як стискається моє серце… Дуже хочеться захистити, огорнути, оберігати від усіх негараздів, але інколи життя підкидає свої випробування. Сподіваємося на швидке одужання нашої маленької хороброї дівчинки, і я ще раз хочу висловити щиру подяку лікарям, які, без сумніву, знову будуть з нами в цей нелегкий момент", - написала Камалія.
Дивіться відео з візиту Камалії та її доньки Мірабелли до лікаря:
Хто така Камалія
Камалія - українська поп-виконавиця, акторка, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України.
За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".
У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".
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