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Зірка "Ліги Сміху" і воїн Віктор Розовий розповів, ким працює під час реабілітації після поранення

Анна Підгорна
27 жовтня 2024, 20:56
687
Комік знайшов заняття собі до душі, яке до того ж допомагає йому відновлюватися.
Віктор Рожевий із дружиною
Віктор Розовий зараз - Віктор Розовий розповів, чим займається під час реабілітації / колаж: Главред, фото: instagram.com/viktor_rozovyi, instagram.com/oliamerzlikina

Український комік Віктор Розовий у березні 2024 року, всього через кілька тижнів після весілля, отримав на фронті осколкове поранення в голову. Важка травма призвела до операції, вживлення в череп титанової пластини та тривалої реабілітації.

Утім воїн не падає духом, і поєднує реабілітаційні заняття з роботою. Про це він розповів у коментарі для "Ближче до зірок".

Рожевого покликали як редактора жартів у гумористичний проєкт "Ліга сміху". Це шоу багато для нього означає, адже він був і його учасником (команда "Загорецька Людмила Степанівна"), і його ведучим.

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Тому ні на секунду не сумнівався, коли погоджувався на таку посаду. До того ж, зазначає Віктор, ця робота, на думку фахівців із реабілітації, які спостерігають за ним, благотворно впливає на його відновлення.

"Це велика честь для мене. До того ж я люблю "Лігу сміху" й завжди хочу бути корисним. Лікарі мої й фахівці з реабілітації кажуть, що дуже гарно впливає на процес реабілітації", - розповів Віктор Розовий.

Хто такий Віктор Розовий?

Віктор Розовий - український комік, учасник "Ліги сміху" у складі команди "Загорецька Людмила Степанівна". Після початку повномасштабної війни в Україні вступив до лав 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Брав участь в обороні Києва, воював на Херсонському та Бахмутському напрямках.

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