Камалія показала дорослих дочок-двійнят

Українська співачка Камалія, яка раз у раз інтригує шанувальників новинами зі свого особистого життя, поділилася радісною новиною.
Виявилося, що після тривалої розлуки вона нарешті зустрілася з доньками від колишнього чоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура.
Як написала артистка на своїй сторінці в Instagram, дівчатка-двійнята приїхали з Лондона додому в Київ. Камалія показала зворушливе відео, як зустрічала 11-річних Арабеллу і Мірабеллу.
Щойно дівчатка приїхали додому, виконавиця одразу ж пішла їх обіймати. Також співачка не залишила доньок без подарунків. Вона вручила Арабеллі та Мірабеллі портфелі, які були заповнені різними іграшками.
"Нарешті настав цей довгоочікуваний момент! Мої найдорожчі дівчатка, Арабелла і Мірабелла, повернулися до мами! Моє серце переповнене радістю і любов'ю! Я так сильно за вами сумувала! Тепер ми знову разом, і кожна мить безцінна! Ви робите моє життя яскравішим! Дякую за ваші посмішки! Ми будемо насолоджуватися кожною секундою разом", - поділилася Камалія.
Хто така Камалія
Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України.
За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки почалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".
У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".
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Раніше українська співачка Камалія зізналася, що не розповіла дітям про її розлучення з Мохаммадом Захуром. Вона підкреслила, що колишній чоловік заборонив їй робити це до повноліття дівчаток.
Також стало відомо, що у розлученої Камалії психологічні проблеми, у зв'язку з якими їй необхідні регулярні консультації з фахівцем. Співачка розкрила причину свого сильного стресу.
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