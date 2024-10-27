Зірка українського стендапу вагітна первістком

Алла Волкова оголосила про це під час виступу, і без жартів, звісно, не обійшлося.

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Алла Волкова вагітна - комік Алла Волкова оголосила про вагітність / колаж: Главред, фото: instagram.com/fkudz

Відома українська стендап-комік Алла Волкова влітку 2024 року повідомила, що призупиняє свою кар'єру. Тоді своє рішення шоувумен залишила без коментаря.

Однак нещодавно на сторінці "Бродячий Stand Up" з'явилося відео з виступу Волкової, яке все пояснило. Тимчасову перерву в кар'єрі вона вирішила зробити через вагітність.

До свого становища Волкова ставиться з властивим їй гумором. "Я зробила найбільшу помилку, яку могла зробити реалізована популярна медійна стендап-комікеса в Україні - я завагітніла", - зазначила вона.

відео дня

Зараз комік радіє своєму становищу, але у 18 у неї був досвід переривання вагітності. У своєму виступі вона заявила, що не приховуватиме це від своєї майбутньої дитини. Також Волкова переконана, що її не можна засуджувати за це рішення, бо тоді з неї вийшла б дуже погана матір - надто юна, з хитким фінансовим становищем і зі складними стосунками з алкоголем.

Шанувальники Алли Волкової в коментарях пораділи, що в її житті починається новий етап, а також з нетерпінням чекають нових жартів на "мамські" теми: "Буде в профілі "Мамочка ангелочка"?", "Якщо це правда, то вітаю", "Це так круто! Щиро вітаю!", "Аллусік, Багіня! Вітаю з вагітністю! Вже чекаю педагогічний курс по вихованню від Вас", "Чекаю мамкіни жарти від Аллочки", "Блін, захотіла відпочити казала. Відпочинок буде снитися наступні 20 років. Мої вітання", "Клас, вітаю вас! Тепер будуть веселі жарти про коліки, зуби, кризу 3-х... це буде весело! Нехай бейбік народиться здоровий! А щасливим його зробите ви".

Що таке стендап? Стендап-комедія або стендап (англ. stand-up comedy) - комедійний жанр, у якому комік виступає перед живою аудиторією, зазвичай розмовляючи безпосередньо з глядачами. Часто для стендапа організовуються спеціальні комедійні клуби (англ. comedy club). Матеріал стендап-коміків, як правило, складається з історій і жартів. Деякі коміки використовують імпровізацію, музичні інструменти (музична комедія), черевомовлення, фокуси та інше, повідомляє Вікіпедія.

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