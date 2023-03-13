Російський режисер збирається зняти фільм про дітей з Бахмута: в Мережі палає скандал

Повідомляється, що режисер Олександр Молочников з оператором вже прибули в Україну і намагаються швидко зібрати українську знімальну групу.

Олександр Молочников / колаж фото Генштаб ЗСУ та скріншот з відео

Російський режисер, сценарист і актор Олександр Молочников зібрався зняти художній короткометражний фільм про дітей з Бахмута, які сильно постраждали від війни, розв'язаної Росією проти України. Про це написала в Facebook відома українська кінематографістка Ірина Цілик.

"Геть випадково спливає інформація про те, що це фільм російського режисера, який ще торік знімав серіал в Росії, а тепер живе в Нью Йорку і має американський паспорт. Олександр Молочников планує знімати свій короткий ігровий метр про дітей з Бахмута найближчими днями під Києвом він з оператором вже в Україні і намагається швидко зібрати українську команду і провести зйомки в реальній локації - зруйнованому будинку", – написала вона.

За словами Цілик, Молочников з оператором вже прибули в Україну і намагаються швидко зібрати українську знімальну групу. Причому росіянин нібито в приватних розмовах говорить про те, що має підтримку офісу президента України (і навіть отримав прескарти для себе і оператора). А зйомки короткометражки нібито заплановані на 16-18 березня 2023 року.

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"Вдумайтеся ще раз - в той час, як українські діти гинуть від терористичних дій Росії, режисер – росіянин їде в Україну знімати про це ігровий фільм і залучає до зйомок інших українських дітей, чиї батьки поняття не мають про те, що це за проєкт і хто його автор", - пише Цілик.

Кінематографістка також нагадала, що у 2022 році, вже після початку вторгнення Росії в Україну, в країні-агресорі вийшов в ефір знятий Молочниковим серіал "монастир".

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