"Росіянином бути не соромно": Івлєєва не розуміє, чому росіяни тікають з країни

Телеведуча опублікувала звернення до співгромадян.
Телеведуча і блогер Настя Івлєєва дивується, чому росіяни почали соромитися своєї країни і масово залишати Росію.
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала пост, в якому оспівала російську націю.
"Спостерігаю, як деякі шановні люди зараз кинулися писати колонки в західні видання, соромитися, що вони росіяни, просити вибачення за те, що народилися в Росії. Гучний текст про те, що" ми провалилися як нація", що вийшов в NY Times. Що ж, на жаль, багато хто прагне наввипередки відсторонитися від нашої країни, на мій погляд, щоб "убезпечити" в першу чергу себе", - вважає Івлєєва.
За її словами, такі заяву робити неприпустимо.
читайте також"Божевільна, зломлена людина": Наталія Могилевська розкритикувала Путіна"Росіянам бути не соромно. Соромно в хвилини, коли нам всім потрібна підтримка один одного, писати з-за кордону - "а я от не з вами", при цьому дозволяти собі висловлюватися від нашого обличчя. Соромно, роками працюючи в Росії на високих посадах з, впевнена, високими зарплатами, в компаніях, близьких до держави, виїхавши за кордон, намагатися терміново отримати респект від майбутніх роботодавців і партнерів таким чином", - написала Івлєєва.
Нагадаємо, Настя Івлєєва, яка раніше закликала зупинити війну в Україні, вирішила більше не зачіпати тему російської агресії.
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