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"Вибачте, що я не можу всім догодити!": Івлєєва відмовилася коментувати війну в Україні

14 березня 2022, 11:13

Блогер раніше виступала за припинення збройного конфлікту.

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Настя Ивлеева/ instagram.com/_agentgirl

Настя Івлєєва, яка раніше закликала зупинити війну в Україні, вирішила більше не зачіпати тему російської агресії.

Як і всі російські блогери, Івлєєва прощалася в Instagram, активно зазивала підписатися на неї в інших соцмережах і вирішила відповісти всім, хто критикує, чому вона мовчить про війну в Україні.

"Вибачте, що я не можу всім догодити! Всім народам, країнам, містам, ситуаціям, ментальностям, рішенням, обставинам, сім'ям, людям, настроям і т. д! Я не можу! Я у себе одна! У мене є мій вибір, моє життя, моя сім'я і моє здоров'я! І я не можу і не буду жертвувати в ім'я чогось або когось! Я роблю і приймаю рішення в рамках того, що можу і не зашкодить моїй родині, моїй діяльності і моєму житті", - повідомила Івлєєва в своїх сторіс.

Раніше австралійська актриса Ребел Вілсон показала президенту РФ Володимиру Путіну середній палець, підтримавши Україну. Все сталося на церемонії вручення кінопремії BAFTA в Лондоні.

Також ми повідомляли, що британський актор Бенедикт Камбербетч, відомий за роллю детектива Шерлока Холмса, візьме участь в урядовій програмі Великобританії з надання житлоукраїнським біженцям.

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