"Аби телевізор був": Гордон показав, як російські "дикуни" реагують на блокування соцмереж

Люди не проти жити так, як жили в Середньовіччі.
Після блокування низки соцмереж у Росії, життя блогерів і зірок кардинально змінилося - вони шукають нові платформи і цинічно відмовчуються про війну в Україні, а звичайні росіяни зайшли ще далі.
Журналіст Дмитро Гордон на своїй сторінці в Instagram опублікував відео опитування перехожих в РФ.
У них запитували, як вони ставляться до блокування соцмереж. Відповідали росіяни приблизно однаково: "Як би ви жили без Інтернету?- А як жили в Середні століття? Аби телевізор був".
Гордон був вражений такою реакцією людей, порівнявши їх з дикунами.
Раніше стало відомо, що до повномасштабного вторгнення в Україну в уникнення санкцій президент Росії Володимир Путін сховав свою 82-метрову яхту Graceful в Калінінграді.
Також ми повідомляли, що США вирішили ввести повна заборона імпорту нафти і газу з Росії. Як заявив президент США Джо Байдена, поки США співпрацюють зі своїми європейськими союзниками, щоб зменшити їх залежність від російських енергоресурсів.
Читайте також:
- "Слава великому Путіну!": Гордон показав, що зараз відбувається в російських магазинах
- "Повірте, у них всіх є мізки": Кондратюк висловився про ганебну поведінку російських зірок
- "Там це називають фейком": Дмитро Комаров показав нелюдські злочини Росії в Україні