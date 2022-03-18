"Аби телевізор був": Гордон показав, як російські "дикуни" реагують на блокування соцмереж

Гордон показав, як російські "дикуни" реагують на блокування соцмереж / скріншот з відео

Після блокування низки соцмереж у Росії, життя блогерів і зірок кардинально змінилося - вони шукають нові платформи і цинічно відмовчуються про війну в Україні, а звичайні росіяни зайшли ще далі.

Журналіст Дмитро Гордон на своїй сторінці в Instagram опублікував відео опитування перехожих в РФ.

У них запитували, як вони ставляться до блокування соцмереж. Відповідали росіяни приблизно однаково: "Як би ви жили без Інтернету?- А як жили в Середні століття? Аби телевізор був".

Гордон був вражений такою реакцією людей, порівнявши їх з дикунами.

Раніше стало відомо, що до повномасштабного вторгнення в Україну в уникнення санкцій президент Росії Володимир Путін сховав свою 82-метрову яхту Graceful в Калінінграді.

Також ми повідомляли, що США вирішили ввести повна заборона імпорту нафти і газу з Росії. Як заявив президент США Джо Байдена, поки США співпрацюють зі своїми європейськими союзниками, щоб зменшити їх залежність від російських енергоресурсів.

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