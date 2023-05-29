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Ротару виступила в Чернігівській області - зал гуркотів від оплесків

Анна Підгорна
29 травня 2023, 21:27 оновлено 29 травня, 21:28
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Як і багато українських артистів, Ротару відстоює честь України на культурному фронті.
Софія Ротару, Ауріка Ротару з родиною
Молодша сестра Софії Ротару Ауріка Ротару їздить з благодійними концертами по Україні / колаж: Главред, фото : instagram.com/sofiarotaru.official

Українська співачка Софія Ротару з початку повномасштабної війни в Україні не показується на публіці та не дає концерти. Артистка навіть якийсь час піддавалася критиці за своє мовчання, адже свою благодійну діяльність на потреби співвітчизників не афішувала.

Однак концертну діяльність широко розгорнула її молодша сестра, також співачка Ауріка Ротару. У соціальних мережах вона регулярно публікує фотозвіти з концертів для військових і благодійних виступів.

Один з таких нещодавно відбувся у Варві, Чернігівської області, де Ауріка Ротару вийшла на сцену зі своїми колегами-артистами. Роликом з виступу поділилася на своїй сторінці в Facebook організатор і співачка Тетяна Дяченко.

"Щиро дякую кожному, хто був на нашому концерті!!! Безмірно вдячна моїм колегам! Разом з вами ми зібрали і передали кошти нашим військовим! Це не велика сума, але так необхідна для підтримки нашим хлопцям!!! Разом ми сила!!! Разом до перемоги!!!"- підписала відео вона.

Дивіться також відео ТСН - "Софія Ротару очима своєї родини: що про співачку розповідають сестра, невістка та онук":

Нагадаємо, раніше Софія Ротару чітко висловила свою проукраїнську позицію, і, за словами інсайдерів, приділяє значну кількість часу і сил волонтерству, яке, втім, намагається мінімально афішувати.

Через це в країні-агресорі рф на співачку почалося справжнє полювання - на неї написали донос, і зараз гепрокуратура країни-окупанта працює над конфіскацією її майна в анексованому Криму і в Москві.

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