Ротару виступила на залізничному вокзалі в Києві

Ауріка Ротару (молодша сестра легенди української естради Софії Ротару), дала благодійний концерт на столичному ж/д вокзалі.

Ауріка Ротару виступила з концертом на столичному ж / д вокзалі / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Відома українська співачка Ауріка Ротару (молодша сестра легенди української естради Софії Ротару) дала благодійний виступ на столичному залізничному вокзалі. Співачка на своїй сторінці в соцмережі опублікувала відповідне відео.

"Благодійний концерт на підтримку ЗСУ! Київський з/д вокзал. Наближаємо перемогу разом!", - саме так Ауріка Ротару підписала ролик.

До слова раніше російська модель Анна Калашникова розповіла, що її багаті друзі влаштовували день народження в Еміратах. Вони хотіли покликати на свято Софію Ротару, запропонувавши за її виступ 100 тисяч євро, проте співачка відповіла відмовою.

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"Вона не в настрої, через ситуацію, що відбувається повністю відмовилася від концертної діяльності. Я знаю, що їй і в грудні пропонували корпоративи. Але вона навідріз відмовляється. Софія Михайлівна близько до серця приймає все, що відбувається, їй важко зібратися", - вважає Калашникова.

Нагадаємо, раніше Софія Ротару чітко висловила свою проукраїнську позицію, і, за словами інсайдерів, приділяє значну кількість часу і сил волонтерству, яке, втім, намагається не афішувати.

Тому Ротару в єдиному пориві з усіма українцями радіє успіхам ЗСУ на фронті. Зокрема вона похвалила роботу українських воїнів в області захисту нашого неба від ворожих ракет. Свою неймовірну майстерність вони продемонстрували під час масованого ракетного обстрілу України силами РФ, який стався 5 грудня 2022 року.

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