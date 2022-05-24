Росію назавжди відсторонять від участі в Євробаченні

Євробачення 2022 / eurovision.tv

У Росії хочуть забрати право брати участь у пісенному конкурсі Євробачення.

Генеральний директор EBU Ноель Курран повідомив, що російські мовники вже знають про це рішення, передає The Journal.

Європейський мовний союз відсторонив Росію від участі в Євробаченні-2022 після того, як Росія почав повномасштабну війну на території України.

Також на території країни-агресора не транслювали конкурс цього року і росіяни не могли голосувати за конкурсантів.

Тепер йде процес повного відсторонення її мовників від організації. Тому малоймовірно, що Росія виступатиме на конкурсі в 2023 році.

"Думаю, нам абсолютно ясно, що ми не зможемо залучити Росію до участі в конкурсі", – заявив гендиректор EBU.

Російські мовники вже знають про це рішення. Поки вони не відреагували на нього.

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Україна виграла Євробачення

Україна здобула перемогу в конкурсі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra. Хлопці в грандіозному фіналі не залишили шансів конкурентів, виконавши пісню Stefania.

Це третя перемога України в конкурсі. До сьогоднішнього дня ми перемагали в 2004 і 2016 роках.

Відзначимо, група Kalush Orchestra отримала 631 бал на Євробаченні 2022. Це другий за історію конкурсу рекорд з найвищою кількістю голосів. У 2017 році більше українських музикантів зміг зібрати лише Сальвадор Собрал (758 балів).

Президент Володимир Зеленський відреагував на перемогу України. Зробимо все, щоб Євробачення приймав український Маріуполь, заявив Зеленський.

Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні-2022 зробили гучну заяву.

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