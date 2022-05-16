Скандал з оцінками на Євробаченні 2022: Румунія не віддавала Україні 12 балів і закотила істерику

Євробачення 2022 / eurovision.tv

Євробачення 2022 закінчилося, а скандали тривають. У кількох країнах сталася плутанина з балами від національного журі.

Виявилося, що не тільки Грузія і Азербайджан заявили про помилки з балами. У Румунії заявили, що не ставили Україні позначку 12.

Як пише G4Media.ro, у прямому ефірі Євробачення-2022 координатор конкурсу заявив, що у Румунії технічні проблеми, тому бал від журі цієї країни оголосив саме він. Але згодом представники румунського Громадського телебачення відповіли, що озвучені бали не були виставлені суддями.

"Ми були здивовані, побачивши, що результати голосування румунського журі не були враховані при підрахунку підсумкового рейтингу, організатори надали інший набір балів учасникам фіналу від імені журі нашої країни. Уточнюємо, що румунське журі вирішило поставити максимальні бали представникам Молдови", – повідомив суспільний мовник Румунії.

У Румунії заявляють, що не ставили 12 балів Україні, але хотіли віддати їх Молдові.

Представники журі направили завірені оцінки координатору, але їх з невідомих причин анулювали.

Зауважимо, така ж "плутанина" сталася з балами від національних журі Грузії та Азербайджану. Ці країни заявили, що віддали Україні 12 балів, а не 6, як вказав координатор.

читайте такожСкандал на Євробаченні 2022: Грузія І Азербайджан заявили про помилки з балами для України

Азербайджанська телеведуча Нармін Салматова пояснювала, що ніяких технічних помилок не було.

Що кажуть організатори Євробачення

Європейський мовний союз опублікував уточнення по оцінкам. Вони вказали, що побачили "підозрілі схеми голосування" після другої генеральної репетиції другого півфіналу в результатах шести країн. Втім, в яких саме не зазначили.

"Для виконання інструкцій з голосування в конкурсі Європейський мовний союз спільно зі своїм партнером у голосуванні вирахували загальний результат для кожної країни для другого півфіналу і гранд-фіналу", – додали організатори.

Україна виграла Євробачення

Україна здобула перемогу в конкурсі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra. Хлопці в грандіозному фіналі не залишили шансів конкурентів, виконавши пісню Stefania.

Це третя перемога України в конкурсі. До сьогоднішнього дня ми перемагали в 2004 і 2016 роках.

Відзначимо, група Kalush Orchestra отримала 631 бал на Євробаченні 2022. Це другий за історію конкурсу рекорд з найвищою кількістю голосів. У 2017 році більше українських музикантів зміг зібрати лише Сальвадор Собрал (758 балів).

Президент Володимир Зеленський відреагував на перемогу України. Зробимо все, щоб Євробачення приймав український Маріуполь, заявив Зеленський.

Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні-2022 зробили гучну заяву.

Читайте також: