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Російський окупант-музикант звалився з інсультом на фронті

Олена Кюпелі
25 травня 2024, 23:55
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Російський виконавець, який любить убивати українців, звалився з інсультом.
Учасник гурту
Учасник гурту "Акваріум" пережив інсульт / Колаж Главред, фото скріншот

Колишній член російського колективу "Акваріум" Андрій Решетін, який добровільно вступив у першу фронтову творчу бригаду армії терористичної Росії, пережив інсульт на війні.

Як пише Обозреватель, через хворобу артисту-окупанту заборонили повертатися на передову і відправили додому.

Сам російський окупант такому рішенню не радий, адже вбиваючи українців, він почувався "щасливо". Про це він розповів російським пропагандистам.

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"Це в госпіталі сказали, що інсульт. Я не розумію, чому він міг статися, ніяких переживань я на фронті не відчував, навпаки - я там був щасливий, як ніколи, тому що був пліч-о-пліч зі своїми братами, для яких грав музику", - сказав терорист.

Музикант також додав, що після інсульту хотів повернутися до вбивств українців, але лікарі йому цього не дозволили. Наразі він лікується вдома, звідки розмірковує, що "в тилу люди здаються йому слабкими і несправжніми, а проблеми - вигаданими".

Гурт Акваріум

Гурт Акваріум - одна з найстаріших радянських і російських рок-груп. За даними Вікіпедії, склад учасників за майже півстоліття існування гурту неодноразово змінювався, і тільки співак та ідейний натхненник гурту Борис Гребенщиков є учасником колективу від самого моменту його заснування 1972 року разом з Анатолієм Гуницьким.

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Нагадаємо, раніше путініст Юрій Назаров накинувся на Галкіна і Пугачову зі звинуваченнями через їхню позицію щодо війни.

Раніше також російська співачка і, за деякими даними, ескортниця Марго Овсяннікова, яка родом з України, але стала на бік країни-терориста, нещодавно перенесла пластичну операцію. А зробила вона її за повчанням путініста Філіпа Кіркорова.

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