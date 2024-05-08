Окупанти просунулися біля Старомайорського та в Красногорівці - DeepState

Російські окупанти просунулися поблизу Старомайорського Донецької області. Також окупанти мали успіх у Красногорівці. Про це повідомили аналітики DeepState вранці 8 травня.
"Ворог просунувся біля Старомайорського та в Красногорівці", - ідеться в повідомленні в Telegram.
Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.
Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.
Що говорять у Генштабі ЗСУ
У звіті Генштабу ЗСУ повідомили, що протягом 7 травня на Новопавлівському напрямку українські військові стримували Збройні сили Російської Федерації в районах Красногорівки, Костянтинівки, Водяного та Урожайного Донецької області. Там окупанти 11 разів намагалися прорвати українську оборону за підтримки авіації.
Загалом за минулу добу відбулося 84 бойових зіткнення.
Ворог завдав 1 ракетного та 47 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.
Війна в Україні - останні новини сьогодні
Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська окупаційна армія не полишає спроб захопити території в Донецькій та Запорізькій області. Ворог продовжує штурмувати Часів Яр.
У звіті ISW йдеться, що 7 травня російські окупанти здійснили наземні атаки поблизу Богданівки, Нового мікрорайону, біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.
Офіцер 3-ї окремої танкової залізної бригади Володимир Гонтар повідомив, що на Куп'янському напрямку ситуація стає дедалі напруженішою. Окупанти стягують живу силу і техніку та намагаються визначити слабкі місця в українській обороні.
Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що Сили оборони України змогли поліпшити тактичне становище і мають певні успіхи в районі Серебрянського лісництва на Лиманському напрямку.
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