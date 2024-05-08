Окупанти просунулися біля Старомайорського та в Красногорівці - DeepState

7 травня на Новопавлівському напрямку українські військові стримували ЗС РФ у районах Красногорівки, Костянтинівки, Водяного та Урожайного Донецької області.

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Ворог просунувся біля Старомайорського і в Красногорівці / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського

Російські окупанти просунулися поблизу Старомайорського Донецької області. Також окупанти мали успіх у Красногорівці. Про це повідомили аналітики DeepState вранці 8 травня.

"Ворог просунувся біля Старомайорського та в Красногорівці", - ідеться в повідомленні в Telegram.

Війна в Україні - карта Deep State

Вйіна в Україні - карта Deep State

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. відео дня З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Що говорять у Генштабі ЗСУ

У звіті Генштабу ЗСУ повідомили, що протягом 7 травня на Новопавлівському напрямку українські військові стримували Збройні сили Російської Федерації в районах Красногорівки, Костянтинівки, Водяного та Урожайного Донецької області. Там окупанти 11 разів намагалися прорвати українську оборону за підтримки авіації.

Загалом за минулу добу відбулося 84 бойових зіткнення.

Ворог завдав 1 ракетного та 47 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Війна в Україні - останні новини сьогодні

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська окупаційна армія не полишає спроб захопити території в Донецькій та Запорізькій області. Ворог продовжує штурмувати Часів Яр.

У звіті ISW йдеться, що 7 травня російські окупанти здійснили наземні атаки поблизу Богданівки, Нового мікрорайону, біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Офіцер 3-ї окремої танкової залізної бригади Володимир Гонтар повідомив, що на Куп'янському напрямку ситуація стає дедалі напруженішою. Окупанти стягують живу силу і техніку та намагаються визначити слабкі місця в українській обороні.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що Сили оборони України змогли поліпшити тактичне становище і мають певні успіхи в районі Серебрянського лісництва на Лиманському напрямку.

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