Російський гурт провів турне в'язницями і назвав арештантів "милими зайчиками"

Ви дізнаєтеся:
- Який гурт провів концерти в російських в'язницях
- Як давно музиканти виступають у в'язницях
Учасники російського поп-рок-гурту "Город 312" Дмитро Притула і Діана Макарова розповіли про виступи колективу у в'язницях країни-агресора. Їхні слова наводять росЗМІ.
Російські артисти відвідували колонію, в якій відбувають покарання неповнолітні ув'язнені. За словами музикантів, люди в місцях позбавлення волі потребують підтримки. Солістка гурту зазначила, що дівчатка віком 14-15 років, які вчинили "жахливі речі", мають шанс налагодити життя після звільнення.
"Дуже милі зайчики там взагалі всі. Навіть у них є шанс знову бути в суспільстві, бути прощеними як Богом, так і суспільством", - пояснила Макарова.
Артистка додала, що "Город 312" виступає у в'язницях уже понад 20 років.
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