"РФ - фашистська країна": Відомий спортивний коментатор засудив росіян за "гру в мовчанку"

Російський коментатор Олександр Шмурнов назвав РФ фашистською країною / Reuters, росЗМІ

Відомий російський спортивний коментатор Олександр Шмурнов пішов проти "путінського режиму" та засудив росіян за те, що вони продовжують мовчки спостерігати за тим, як влада їх обкрадає та принижує. Про це він заявив в ефірі YouTube-каналу "Андронов vs Шмурнов".

Шмурнов додав, що Путін робить усе можливе, аби фальсифікувати результати парламентських та президентських виборів і продовжувати наживатися на росіянах. Ця диктатура триває вже мінімум 11 років.

"З 2011 року, а то й раніше, нас обкрадали. Я хочу запитати: де ви були 11 років? Нас обкрадають. Постійно. Фальсифікують вибори, вбивають людей, садять, травлять... А головне – Дума продовжує принтером друкувати закони, які закривають і перетворюють країну на фашистську. Все. Крапка. Це мій висновок щодо того, що відбувається", – сказав Олександр Шмурнов.

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Нагадаємо, актор, шоумен і ведучий Ігор Ласточкін зізнався, що з 2014 по 2018 рік знімався в шоу "Одного разу в Росії", що виходило на російському каналі ТНТ. Тепер за це йому дуже соромно. Він додав, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну розірвав усі зв'язки з родичами, які там проживають та підтримують "путінський режим".

Раніше, українська виконавиця Анастасія Приходько, яка вважає, що Світлану Лободу не можна прощати, розповіла, що їй не соромно від того, що вона кілька років тому представляла Росію на Євробаченні з піснею "Мамо".

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