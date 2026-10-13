"Вирішили пожити окремо": Майкл Дуглас розповів, як ледь не втратив Кетрін Зету-Джонс

На тлі накопичених труднощів подружжя вирішило ненадовго пожити окремо.

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Шлюб акторів ледь не розпався / Колаж Главред, фото Instagram/catherinezetajones

Коротко:

Чому у пари виникла криза

Що допомогло їм пережити важкий період

Популярний актор Майкл Дуглас відверто розповів про серйозну кризу у стосунках із дружиною Кетрін Зета-Джонс.

Як повідомляє Page Six, у 2013 році зіркова пара ненадовго розлучилася після 13 років шлюбу, проте через кілька місяців їм вдалося відновити стосунки. Тепер актор пояснив, що допомогло їм не втратити одне одного.

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Подробицями особистого життя 82-річний Дуглас поділився в інтерв’ю журналістці Даян Сойєр на каналі ABC News. Актор також розповів про це у своїх мемуарах "One Helluva Ride", в яких відверто згадує не лише кар’єру, а й найскладніші періоди життя.

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс давно одружені/ ua.depositphotos.com

За словами Дугласа, у той період подружжя одночасно зіткнулося з серйозними випробуваннями. Актор відновлювався після боротьби з раком четвертої стадії, а Кетрін проходила лікування у зв’язку з біполярним розладом.

На тлі накопичених труднощів подружжя вирішило ненадовго пожити окремо. Вони, як і раніше, кохали одне одного, але хотіли зрозуміти, чи зможуть продовжувати спільне життя і що необхідно змінити у стосунках.

"Нам потрібно було переконатися, що шлюб - це правильне рішення для всіх нас", - написав Дуглас у своїх мемуарах. Він підкреслив, що розставання виявилося неймовірно важким для обох. При цьому подружжя намагалося пояснити дітям, що те, що відбувається, не було їхньою провиною.

Тимчасова розлука допомогла акторові усвідомити, наскільки важлива для нього дружина.

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс пережили складний етап/ ua.depositphotos.com

"Наскільки сильно я її кохаю. Як сильно я за нею сумував. Скільки сміху було в нашому спільному житті", - зізнався Дуглас, згадуючи період розлуки.

За словами актора, з часом вони стали частіше бачитися завдяки шкільним заходам дітей, спільним поїздкам та іншим сімейним справам. Поступово подружжя зрозуміло, що їм обом бракує одне одного.

"Час, проведений окремо, допоміг знову розпалити ту іскру, яка колись нас об’єднала", - написав Дуглас у книзі.

Актор також вважає, що для збереження шлюбу важливо вміти вчасно зупинитися й поговорити один з одним без взаємних звинувачень.

"Іноді корисно просто зробити паузу й поговорити - як дві звичайні людини", - пояснив він в інтерв’ю Даян Сойєр.

Дуглас наголосив, що стосунки не можуть залишатися незмінними протягом десятиліть: обом партнерам необхідно змінюватися, чути одне одного та працювати над шлюбом.

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс одружилися в листопаді 2000 року. У них двоє спільних дітей - син Ділан і донька Керіс. Незважаючи на тимчасовий розрив у 2013 році, подружжю вдалося зберегти сім’ю, і в листопаді 2026-го вони відзначать 26-ту річницю весілля.

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