Міддлтон відмовилася від авто на користь метро: реакція Шарлотти потрапила на відео

Принцеси прогулялися лондонським метро і навіть трохи поспілкувалися з відвідувачами.

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Кейт із Шарлоттою проїхалися на метро / Колаж Главред, фото Instagram/princeandprincessofwales

Коротко:

Хто супроводжував Кейт і Шарлотту

Як поводилася юна принцеса

Кейт Міддлтон здивувала мешканців Лондона несподіваною появою в метро разом із 11-річною донькою, принцесою Шарлоттою. Замість звичної поїздки на автомобілі з водієм мама й донька скористалися громадським транспортом і опинилися серед звичайних пасажирів.

Незвичайна прогулянка відбулася в суботу, 10 жовтня, пише Page Six. Принцеса Уельська та її донька проїхали лінією Elizabeth Line, а потім вийшли на станції Tottenham Court Road у центрі Лондона. Очевидці зняли їхню поїздку на відео, яке згодом з’явилося в ЗМІ.

відео дня

За словами пасажирів, Шарлотта з цікавістю розглядала вагон і людей навколо. Один із очевидців розповів журналу Hello!, що дівчинка виглядала здивованою тим, що відбувалося. При цьому обидві принцеси поводилися невимушено, посміхалися та ненадовго спілкувалися з іншими пасажирами.

Принцеса Шарлотта проїхалася в метро / Скріншот Instagram/princeandprincessofwales

Під час поїздки Кейт ненадовго відволіклася на телефон. А коли мама й донька виходили з вагона, принцеса Уельська тримала Шарлотту за руку.

Незважаючи на відсутність помітного кортежу, королівська родина не залишилася без охорони. За словами очевидців, співробітники служби безпеки супроводжували Кейт і Шарлотту, однак вони намагалися не привертати до себе уваги й дали їм змогу провести час якомога природніше.

Куди саме прямували мама й донька, невідомо. Станція Tottenham Court Road розташована неподалік від жвавих торгових вулиць, театрів Вест-Енду та Британського музею.

Шарлотта з Кейт проїхалися в метро

Очевидці зняли Кейт і Шарлотту / Скріншот

?? | Кейт Міддлтон і принцеса Шарлотта були помічені в лондонському метро протягом вихідних, пересуваючись столицею Великої Британії як будь-які інші пасажири. https://t.co/QC1m9WcMSL - Alerta News 24 (@AlertaNews24) 13 жовтня 2026

Для Шарлотти ця поїздка могла стати першим відомим громадськості досвідом подорожі на лондонському метро. Діти Кейт і принца Вільяма зазвичай пересуваються на автомобілях із супроводом, тому подібні сімейні вилазки залишаються рідкістю.

Сама Кейт добре знайома з громадським транспортом. До одруження з принцом Вільямом вона користувалася метро, а в 2013 році зізнавалася, що сумує за такими поїздками.

Це не перший випадок, коли подружжя обирає громадський транспорт. У травні 2023 року Кейт і Вільям також скористалися лінією Elizabeth Line і вийшли на станції Tottenham Court Road. Тоді вони попрямували до пабу Dog and Duck у районі Сохо, щоб подякувати працівникам, які працювали під час святкування коронації Карла III.

Ця поїздка привернула увагу не лише несподіваною появою королівських осіб у вагоні метро. Вона також дала змогу побачити Кейт у ролі мами, яка хоче, щоб її донька знайомилася зі звичайним життям за межами палацу.

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Про особу: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу, принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Весілля відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набуває все більшої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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