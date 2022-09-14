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Репяхова показала, за що Павлика в плавках так люблять дівчата: "Бажаю всім дідам!"

14 вересня 2022, 03:17

Молода дружина Віктора Павліка поділилася домашніми кадрами, які яскраво ілюструють повну "бойову готовність" артиста.

Віктор Павлік та Катерина Репяхова
Катерина Репяхова показала Віктора Павліка в плавках / instagram.com/repyahovakate

Успішна українська блогерка, а також дружина і менеджер співака Віктора Павліка Катерина Репяхова є не тільки його найвідданішою фанаткою, але і найвідчайдушнішим захисником. Дівчина на корені присікає будь-які спроби злостивців очорнити ім'я свого чоловіка.

Робить вона це жорстко, але з гумором: їх пару часто "підколюють" через велику різницю у віці (йому 56, їй-28). Але Репяхова впевнена - їх з Павликом щасливе життя тільки починається.

На своїй станиці в Instagram вона різко відповіла одній зі своїх підписниць, яка зневажливо назвала музиканта "дідом". Катерина вирішила барвисто довести, що її чоловік навіть краще Карлсона, чоловіка в самому розквіті сил.

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У сторіс вона виклала кілька роликів, на яких Віктор Павлик катається на лижах, займається спортом, їздить на байку, возить на велосипеді їхнього сина, пірнає в басейн з дельфінами і, звичайно ж, запалює на сцені перед величезними натовпами фанатів.

Репяхова зазначає: якщо її 56-річний чоловік для деяких - вже дідусь, то вона б хотіла, щоб кожен "дід" жив таким же яскравим і насиченим життям. "Бажаю, щоб всіх дідів так любили молоді дівчата", - пише вона.

Репяхова показала, за що Павлика в плавках так люблять дівчата: 'Бажаю всім дідам!'
Катерина Репяхова показала, що вміє її 56-річний чоловік / instagram.com/repyahovakate

Репяхова в своєму бажанні захистити сім'ю від бруду і пліток готова протистояти не тільки хейтерам в мережі. Нещодавно стало відомо, що вона виграла суд проти колишньої дружини Павлика, яку звинуватила у наклепі.

Сам співак радіє зворушливим моментам в ролі молодого батька. Павлик показав миле фото однорічного сина від Репяховой. У маленькому Міші легко впізнається артистична "порода" батька.

Інші новини:

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