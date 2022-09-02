Катерина Репяхова прокоментувала своє розставання з Віктором Павликом

Катерина Репяхова прокоментувала чутки про розставання з Віктором Павликом / instagram.com/repyahovakate

Катерина Репяхова - успішна українська блогерка, а також дружина і менеджер співака Віктора Павліка. Через велику різницю у віці (йому 56, їй - 28), в ЗМІ час від часу з'являються чутки про їх розставання.

Одним з таких безглуздих заголовків дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram. Репяхова активно спілкується зі своїми підписниками,ідреагувала на питання стурбованої шанувальниці про те, чи правда, що Павлик покинув сім'ю.

Катерина зізналася, що такі заголовки у неї викликають лише сміх. Музикант дійсно поїхав, але поїздка тимчасова (Віктор Павлик зараз у Варшаві), і дружина з однорічним сином дуже чекають його вдома.

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Віктор Павлік і Катерна Репяхова одружилися в травні 2020 року. У червні, трохи більше року потому, дівчина подарувала своєму обранцеві сина. Хлопчика назвали Михайлом.

Катерина Репяхова прокоментувала чутки про розставання з Віктором Павликом / instagram.com/repyahovakate

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