"Маленька татова копія": Віктор Павлік порівняв свого сина і себе в дитинстві

Віктор Павлік порівняв свого сина і себе в дитинстві / instagram.com/viktorpavlik

Український співак Віктор Павлік показав сина, що подорослішав. Також він порівняв його з собою в цьому ж віці.

На своїй сторінці в Instagram артист опублікував колаж з двох знімків: свого молодшого сина Михайла і власного дитячого фото з особистого архіву.

"Без слів", - коротко прокоментував фото співак.

instagram.com/viktorpavlik

Передплатники також відзначили схожість сина співака і його самого в дитинстві.

"Як дві краплі води", "як під копірку", "маленька татова копія", - писали в коментарях під постом.

Раніше Дружина Віктора Павлика і блогерка Катерина Репяхова опублікувала на своїй сторінці в Instagram тривожні фото з лікарні. За розповідями Репяховой, вночі маленького Міші піднялася температура, він підволочував ніжку, яка розпухла в коліні. Схвильована мама вирушила в пункт надання першої медичної допомоги.

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