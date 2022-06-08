"Маленька татова копія": Віктор Павлік порівняв свого сина і себе в дитинстві

Шанувальники були в захваті від фото артиста і його сина.
Український співак Віктор Павлік показав сина, що подорослішав. Також він порівняв його з собою в цьому ж віці.
На своїй сторінці в Instagram артист опублікував колаж з двох знімків: свого молодшого сина Михайла і власного дитячого фото з особистого архіву.
"Без слів", - коротко прокоментував фото співак.
Передплатники також відзначили схожість сина співака і його самого в дитинстві.
"Як дві краплі води", "як під копірку", "маленька татова копія", - писали в коментарях під постом.
Раніше Дружина Віктора Павлика і блогерка Катерина Репяхова опублікувала на своїй сторінці в Instagram тривожні фото з лікарні. За розповідями Репяховой, вночі маленького Міші піднялася температура, він підволочував ніжку, яка розпухла в коліні. Схвильована мама вирушила в пункт надання першої медичної допомоги.
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