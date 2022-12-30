Репер Міша Крупін душевно зіграв гімн України на скрипці під час ракетної атаки

Відомий український реп-музикант, лідер проекту "Корупція" і автор безлічі поп-хіов Міша Крупін влаштував духопідіймальний Захід для своїх фанатів. Він виклав в Instagram дуже душевне і цікаве відео.
У четвер, 29 грудня, під час ракетної атак Крупін взяв в руки скрипку і виконав в акустичному форматі невеликий твір. Музикант зіграв не що-небудь, а Національний український гімн.
"Нехай воно летить, а ми будемо грати до перемоги", – підписав Крупін відео.
Нагадаємо, раніше радянський і Латвійський актор Івар Калниньш розповів, що назавжди прощається з російською сценою через незгоду з війною в Україні.
Також раніше стало відомо, що російським артистам заборонили зі сцени говорити про війну і зобов'язали уникати будь-яких політичних тем при проведенні концертів.
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