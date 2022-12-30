Репер Міша Крупін душевно зіграв гімн України на скрипці під час ракетної атаки

Лідер колективу "Корупція" Міша Крупін під час ракетної атаки 29 грудня 2022 року зіграв на скрипці гімн України.

Міша Крупін / колаж фото https://ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Відомий український реп-музикант, лідер проекту "Корупція" і автор безлічі поп-хіов Міша Крупін влаштував духопідіймальний Захід для своїх фанатів. Він виклав в Instagram дуже душевне і цікаве відео.

У четвер, 29 грудня, під час ракетної атак Крупін взяв в руки скрипку і виконав в акустичному форматі невеликий твір. Музикант зіграв не що-небудь, а Національний український гімн.

"Нехай воно летить, а ми будемо грати до перемоги", – підписав Крупін відео.

Нагадаємо, раніше радянський і Латвійський актор Івар Калниньш розповів, що назавжди прощається з російською сценою через незгоду з війною в Україні.

Також раніше стало відомо, що російським артистам заборонили зі сцени говорити про війну і зобов'язали уникати будь-яких політичних тем при проведенні концертів.

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