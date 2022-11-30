"Вату в голові не можна вилікувати": репер Крупін жорстко пройшовся по запроданцю Бардашу

Міша Крупін і Юрій Бардаш / скріншот фото Istagram

Відомий український репер і автор пісень Міша Крупін гранично жорстко висловився про свого колишнього продюсера Юрія Бардаша, який категорично підтримав країну-агресора, Росію, і втік туди після 24 лютого. Крупін дав детальне інтерв'ю Аліні Доротюк.

"Він не був шанувальником "руського міра", тобто такої ідеології, що ми всі повинні бути в одній країні і що ми всі "росіяни". Я чув від нього якісь "англосакси" ось такі ось штуки. [...] Після 24 лютого він почав збирати на тепловізор для батька своєї дружини, який пішов в тероборону. Я думав, що він все зрозумів, але потім мені почали скидати ці скріншоти. Я зрозумів, що тепловізор тепловізором, а вата в голові – це не можна вилікувати", — розповів Крупін.

Крупін переконаний, що Бардаш, ймовірно, вже отримав російський паспорт. Втім, каже репер, життя його колишнього продюсера в країні-агресора складається важко. І Бардашу навіть довелося жівть в якомусь гуртожитку.

"Я думаю, що так, отримав (російський паспорт – Главред). Я не знаю точно. Останнє, що я чув, що він десь в якомусь гуртожитку там", - підсумував Крупін.

Нагадаємо, раніше радянський і Латвійський актор Івар Калниньш розповів, що назавжди прощається з російською сценою через незгоду з війною в Україні.

Також раніше стало відомо, що російським артистам заборонили зі сцени говорити про війну і зобов'язали уникати будь-яких політичних тим при проведенні концертів.

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